Καρυστιανού: Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέου πολιτικού φορέα – «Πάμε για κάτι μεγάλο»

Σήμα για τη συγκρότηση ενός νέου πολιτικού εγχειρήματος, υπό αυστηρές προϋποθέσεις, έστειλε για πρώτη φορά δημόσια η Μαρία Καρυστιανού , ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν τίθεται ζήτημα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα ή άλλα κόμματα του παρελθόντος.

Σε συνέντευξή της στο Kontra Channel, η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023» αναφέρθηκε στην ανάγκη ριζικής αλλαγής του πολιτικού συστήματος, σημειώνοντας με έμφαση:

«Είμαι στην πρώτη γραμμή μαζί με άλλους ανθρώπους που προσπαθούμε να το οργανώσουμε αυτό το κίνημα».

Όπως διευκρίνισε, πρόκειται για μια προσπάθεια που βασίζεται σε πολίτες χωρίς κομματικές εξαρτήσεις, ανθρώπους με γνώση, διάθεση και όραμα, αλλά και με ψυχικό σθένος, καθώς –όπως τόνισε– «γιατί πάμε για κάτι πολύ μεγάλο».

Η ίδια δήλωσε ενεργά παρούσα σε αυτή την πρωτοβουλία.

Απαντώντας στο ερώτημα αν το εγχείρημα θα μπορούσε να μετεξελιχθεί σε πολιτικό κόμμα και να συμμετάσχει σε εκλογές, η Μαρία Καρυστιανού ανέφερε:

«Πιθανότατα ναι, αν είναι έτοιμο, αν ολοκληρωθεί σωστά, αν βρεθούν οι κατάλληλοι άνθρωποι, αν δημιουργηθούν όλες αυτές οι προϋποθέσεις, βεβαίως και θα βγει. Και καλά θα κάνει να βγει γιατί πρέπει να έχουμε κάτι να ψηφίσουμε, μία εναλλακτική».

Σε ερώτηση σχετικά με πιθανή συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα, η απάντησή της ήταν κατηγορηματική:

«Δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με κανένα από τα προηγούμενα πολιτικά κόμματα. Οτιδήποτε έχει ακουμπήσει το παλιό σύστημα, δεν μας αφορά».