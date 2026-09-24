Καρυστιανού: «Αν δεν μπούμε στη Βουλή θα φύγω από την Ελλάδα»

Έτοιμη να φύγει από την Ελλάδα στην περίπτωση που το κόμμα της «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» δεν μπει στη Βουλή δήλωσε την Πέμπτη (24/9) η Μαρία Καρυστιανού.

«Αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στη Βουλή και να πείσουμε τον κόσμο ότι πραγματικά οι πολίτες μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα, που δεν έχουν την κομματική εμπειρία, αλλά έχουν την εμπειρία της ζωής και της εργασίας, τότε για μένα θα έχει τελειώσει», είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή της στο Mega.

«Και αν θα μείνω στην Ελλάδα; Η αλήθεια είναι ότι θα φύγω. Δεν θέλω. Αγαπώ πάρα πολύ την Ελλάδα. Θέλω πραγματικά να κάνω ότι καλύτερο μπορώ. Αλλά αν τελικά μείνουμε μόνοι μας, που δεν το πιστεύω, πιστεύω ότι ο κόσμος μας στηρίζει, να μείνω και να βλέπω ανθρώπους όπως βλέπουμε τώρα καλή ώρα τον κύριο Γεωργιάδη να μιλάει τόσο απαξιωτικά και να και να συμβαίνουν να έχουμε βροχή σκανδάλων που παραμένουν ατιμώρητα; Όχι, αυτό δεν θα μπορούσα να το αντέξω. Δεν αντέχεται», πρόσθεσε.

Στόχος η ανάληψη της διακυβέρνησης

Η ίδια ξεκαθάρισε πως στόχος του κινήματος δεν είναι απλώς η διαμαρτυρία από τη θέση της αντιπολίτευσης, αλλά η ανάληψη της διακυβέρνησης για την επίτευξη πραγματικής κάθαρσης και δικαιοσύνης, αποκλείοντας κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με συστημικά κόμματα.

«Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με συστημικά κόμματα, διότι τα κόμματα αυτά μας έφεραν εδώ που μας έφεραν. Είτε θέλετε λειτουργώντας σαν κυβερνητικά κόμματα είτε σαν αντιπολίτευση. Γιατί εγώ πιστεύω ότι και η αντιπολίτευση μπορεί να κάνει πράγματα».

«Η κοινωνία θέλει να φύγει ο Μητσοτάκης, αλλά δε θέλω το μη χείρον βέλτιστον. Θέλω κάτι διαφορετικό, κάτι πραγματικά ελπιδοφόρο, κάτι καινούργιο, το οποίο θα μου είναι εγγυημένα, θα καταπολεμήσει τη διαφθορά».

Από την συνέντευξη δεν έλειψε και η αναφορά και στο κίνημα των Τεμπών υποστηρίζοντας ότι επιτέλεσε το σκοπό του και χαρακτήρισε την κάθοδό της στην πολιτική μονόδρομο.

«Δεν πιστεύω ότι (η κάθοδος μου στην πολιτική) έχει στοίχισε στο κίνημα των Τεμπών, με την έννοια του ότι για μένα είναι η εξέλιξη του κινήματος των Τεμπών. Δηλαδή το κίνημα των Τεμπών έφτασε μέχρι ένα σημείο, έκανε τις νομικές ενέργειες που είναι να γίνει και που να γίνουν και από εκεί και πέρα περιμένει σε αναμονή. Επειδή όμως πραγματικά οι προοπτικές δεν είναι καλές για να αποδοθεί δικαιοσύνη, βλέπετε και την αλαζονεία και την έπαρση που υπάρχει στους πολιτικούς, οι οποίοι δε φοβούνται καθόλου ότι μπορεί πραγματικά να χρειαστεί να λογοδοτήσουν ή ακόμα χειρότερα να τιμωρηθούν, κατεβαίνουν κανονικά σε προεκλογική περίοδο, ζουν πραγματικά στον κόσμο τους. Το επόμενο βήμα λοιπόν είναι το plan b δηλαδή ήταν η κάθοδος στην πολιτική προκειμένου να αλλάξουν τα πράγματα», τόνισε χαρακτηριστικά.