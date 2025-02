Καρναβάλι Θεσσαλονίκης 2025 – Όλο το πρόγραμμα

Καρναβάλι Θεσσαλονίκης επιστρέφει δυναμικά την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου με ένα μοναδικό disco party στην πλατεία Αριστοτέλους και μια μεγάλη Καρναβαλική Παρέλαση, όπου είναι προσκεκλημένοι όλοι οι Θεσσαλονικείς για να διασκεδάσουν, να χορέψουν και να τραγουδήσουν. Τοεπιστρέφει δυναμικά τηνμε ένα μοναδικό disco party στην πλατεία Αριστοτέλους και μια μεγάλη Καρναβαλική Παρέλαση, όπου είναι προσκεκλημένοι όλοι οι Θεσσαλονικείς για να διασκεδάσουν, να χορέψουν και να τραγουδήσουν. Η Θεσσαλονίκη υποδέχεται ένα νέο, μεγάλο γεγονός που στόχος είναι να διευρύνεται κάθε χρόνο, να εξελιχθεί σε έναν επιτυχημένο θεσμό και πόλο έλξης επισκεπτών από την υπόλοιπη Ελλάδα και τις γειτονικές χώρες. Η εκδήλωση αποτελείται από δύο μέρη: 1. Καρναβαλική παρέλαση: διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Καρναβάλι Θεσσαλονίκης υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης

• Σημείο έναρξης: Λευκός Πύργος

• Ώρα έναρξης: 16:00

• Προσυγκέντρωση ομάδων: 14:00 (για συμμετέχοντες) Η πορεία θα διασχίσει τις κεντρικές οδούς της πόλης: Εθνικής Αμύνης → Τσιμισκή → Βενιζέλου → Λεωφόρος Νίκης. Συμμετέχουν πάνω από 35 θεματικές ομάδες καρναβαλιστών με έμφαση στην καλλιτεχνική έκφραση χωρίς τη χρήση αρμάτων ή αυτοκινούμενων οχημάτων. Ο ρυθμός θα δίνεται από μπάντες κρουστών από τη βόρεια Ελλάδα, ενώ στη συμβολή των οδών Τσιμισκή με Αριστοτέλους θα πραγματοποιηθεί ένα ξεχωριστό μουσικοχορευτικό θέαμα, σε συνεργασία με σχολές χορού της Θεσσαλονίκης. Η μουσική ακολουθία θα εξασφαλιστεί από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς:

• Ράδιο Θεσσαλονίκη-Ερωτικός-Μινόρε

• Palmos 96.5

• Κοσμοράδιο 95.1

• Plus 102.6 2. Disco party – Συναυλία

• Τοποθεσία: Πλατεία Αριστοτέλους

• Ώρα: 18:30 Το βράδυ, η πλατεία Αριστοτέλους θα γεμίσει με κέφι, μουσική και χορό με:

• Τους Souled Out που θα ερμηνεύσουν disco επιτυχίες των 80s.

• Την Mania the ABBA Tribute, μια μοναδική μουσική παράσταση που αναβιώνει τη μαγεία των ABBA με εκρηκτικότητα και μοναδικες ερμηνείες.

• Τον DJ Eros, που θα κρατήσει το ρυθμό ψηλά με δυνατές επιλογές των 80s και 90s. Σημαντικές Πληροφορίες: • Η είσοδος σε όλες τις δραστηριότητες είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό.

• Οι δρόμοι της πορείας θα κλείσουν προσωρινά για την ασφάλεια των συμμετεχόντων.

