Καρκίνος παχέος εντέρου: 5 σιωπηλά σημάδια που δεν πρέπει να αγνοούμε

Δεν είναι από τα θέματα που συζητάμε εύκολα, ούτε καν με τον γιατρό μας. Ωστόσο, όσα συμβαίνουν στην τουαλέτα μπορούν να αποκαλύψουν σημαντικές πληροφορίες για την υγεία του εντέρου. Αίμα στα κόπρανα, μια ξαφνική αλλαγή στις κενώσεις ή άλλα επίμονα συμπτώματα δεν σημαίνουν απαραίτητα καρκίνο, αφού πολλές φορές οφείλονται σε πολύ πιο κοινές και λιγότερο σοβαρές καταστάσεις. Ακριβώς γι’ αυτό, όμως, υπάρχει ο κίνδυνος να υποτιμηθούν και να καθυστερήσει η διερεύνησή τους.

Ο Jeremy Clark, γενικός χειρουργός στο βρετανικό NHS, με εξειδίκευση στο παχύ έντερο και το ορθό, επισημαίνει πέντε προειδοποιητικά σημάδια που, όταν εμφανίζονται ή επιμένουν, δεν θα πρέπει να αγνοούνται.

1. Αίμα στα κόπρανα – Τι δείχνει το χρώμα

«Η παρουσία αίματος όταν πηγαίνετε στην τουαλέτα είναι ένα ανησυχητικό εύρημα που πρέπει να αναφέρετε στον γιατρό σας», τονίζει ο dr Clark. Σύμφωνα με τον ίδιο, σημασία έχει και το χρώμα του αίματος, καθώς μπορεί να δώσει μια ένδειξη για το σημείο από το οποίο προέρχεται η αιμορραγία.

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Όπως εξηγεί, όταν η αιμορραγία προέρχεται από ψηλότερα στο έντερο, το αίμα διανύει μεγαλύτερη απόσταση μέχρι να αποβληθεί και μπορεί να αποκτήσει πολύ σκούρο, ακόμη και σχεδόν μαύρο χρώμα. Όταν η αιμορραγία βρίσκεται χαμηλότερα, κοντά στο ορθό ή τον πρωκτό, είναι πιθανότερο να εμφανιστεί ζωηρό κόκκινο αίμα.

Ιδιαίτερη προσοχή, σύμφωνα με τον χειρουργό, χρειάζεται όταν το αίμα είναι σκούρο ή αναμεμειγμένο με τα κόπρανα. «Εάν δείτε αίμα στα κόπρανα, ιδιαίτερα πιο σκούρο αίμα ή αίμα που είναι αναμεμειγμένο με αυτά, ακόμη και μία φορά και είναι σημαντικό, πρέπει να το αναφέρετε αμέσως στον γιατρό σας. Μην περιμένετε να συνεχίσει να συμβαίνει», προειδοποιεί.

Ακόμη και το ζωηρό κόκκινο αίμα, όμως, δεν πρέπει να αγνοείται όταν επιμένει. Εάν κάποιος γνωρίζει ότι έχει αιμορροΐδες και παρατηρήσει μικρή ποσότητα στο χαρτί υγείας, το εύρημα μπορεί να είναι λιγότερο ανησυχητικό. Ο κ. Clark επισημαίνει, ωστόσο, ότι εάν η αιμορραγία συνεχίζεται για περισσότερο από μία εβδομάδα και δεν έχει διερευνηθεί στο παρελθόν, χρειάζεται ιατρική αξιολόγηση.

2. Ξαφνική αλλαγή στις κενώσεις

Το σημαντικό δεν είναι εάν κάποιος πηγαίνει στην τουαλέτα μία, δύο ή περισσότερες φορές την ημέρα, αλλά εάν κάτι αλλάξει ξαφνικά σε σχέση με το δικό του φυσιολογικό. «Εάν το έντερό σας λειτουργούσε μία φορά την ημέρα σαν ρολόι και ξαφνικά πηγαίνετε δύο ή τρεις φορές και τα κόπρανα είναι πιο χαλαρά, αυτό είναι κάτι που πρέπει να διερευνηθεί», εξηγεί ο ειδικός.

Το ίδιο ισχύει, σύμφωνα με τον ίδιο, για μια αιφνίδια αλλαγή προς τη δυσκοιλιότητα που δεν υποχωρεί. Μια διαταραχή που διαρκεί μία ή δύο ημέρες και στη συνέχεια εξαφανίζεται συνήθως δεν προκαλεί ανησυχία. «Εάν όμως υπάρχει μια επίμονη αλλαγή που συνεχίζεται για δύο εβδομάδες, τότε πρέπει να αναφερθεί», σημειώνει.

3. Κοιλιακός πόνος

Ο επίμονος πόνος στην κοιλιά αποτελεί ακόμη ένα σύμπτωμα που χρειάζεται προσοχή. «Οι καρκίνοι του εντέρου μπορούν να προκαλέσουν κοιλιακό πόνο», αναφέρει ο κ. Clark, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό που εμφανίζεται συχνότερα αργότερα στην πορεία της νόσου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να παρουσιαστεί και νωρίτερα.

4. Επίμονο φούσκωμα

Το φούσκωμα είναι εξαιρετικά συνηθισμένο και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν αποτελεί ένδειξη κακοήθειας. Όταν όμως είναι ασυνήθιστο ή επίμονο, δεν πρέπει να περνά απαρατήρητο. «Οι άνθρωποι συχνά αισθάνονται αρκετά φουσκωμένοι όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά στο έντερο», σημειώνει ο χειρουργός.

5. Απώλεια βάρους χωρίς προσπάθεια

Η ανεξήγητη απώλεια κιλών συμπληρώνει τα πέντε σημάδια που επισημαίνει ο ειδικός. «Οι καρκίνοι του εντέρου μπορούν να προκαλέσουν απώλεια βάρους επηρεάζοντας τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η πέψη», εξηγεί. Επομένως, μια αισθητή απώλεια βάρους χωρίς αλλαγή στη διατροφή, άσκηση ή άλλη προφανή αιτία είναι ένα σύμπτωμα που αξίζει να συζητηθεί με τον γιατρό.

Γιατί πολλοί άνθρωποι τα αγνοούν;

Η δυσκολία με τον καρκίνο του παχέος εντέρου είναι ότι τα προειδοποιητικά σημάδια δεν είναι ειδικά μόνο για τη νόσο. «Το πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά τα συμπτώματα επικαλύπτονται με άλλα, λιγότερο σοβαρά προβλήματα, όπως οι αιμορροΐδες ή το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, οπότε οι άνθρωποι συχνά τα αγνοούν ή τα απορρίπτουν εύκολα», εξηγεί ο κ. Clark.

Γι’ αυτό και σημειώνει ότι κάθε σύμπτωμα δε σημαίνει αυτόματα καρκίνο, αλλά ότι μια ασυνήθιστη και επίμονη αλλαγή χρειάζεται διερεύνηση. «Δεν θέλουμε οι άνθρωποι να περιμένουν για δύο μήνες με συμπτώματα, αναρωτώμενοι εάν τα πράγματα θα επιστρέψουν στο φυσιολογικό», λέει. «Προτιμούμε οι άνθρωποι να τα αναφέρουν νωρίς. Είναι καλύτερο να διερευνήσουμε κάτι και να διαπιστώσουμε ότι δεν είναι τίποτα, παρά να το εξετάσουμε αργότερα και να μην μπορούμε να κάνουμε τόσα πολλά» καταλήγει.