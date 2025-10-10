«Καρφιά» Λευκού Οίκου για Νόμπελ ειρήνης: Ο Τραμπ μπορεί να κινήσει βουνά με τη δύναμη της θέλησης

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα συνεχίσει να κάνει ειρηνευτικές συμφωνίες, είπε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου επικρίνοντας την Επιτροπή Νόμπελ για την απόφασή της να δώσει το βραβείο ειρήνης σε ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα αντί στον πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Ο πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει να κάνει ειρηνευτικές συμφωνίες, να τερματίζει πολέμους, και να σώζει ζωές. Έχει την καρδιά ενός ανθρωπιστή, και δεν θα υπάρξει ποτέ κανείς όπως αυτός που μπορεί να κινήσει βουνά και μόνο με τη δύναμη της θέλησής του», είπε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Στίβεν Σεούνγκ σε ανάρτηση στο Χ.

«Η Επιτροπή Νόμπελ απέδειξε ότι βάζει την πολιτική πάνω από την ειρήνη».

Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα το φετινό βραβείο

Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ αποφάσισε να δώσει το φετινό βραβείο στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα, μιλώντας για «θαρραλέους υποστηρικτές της ελευθερίας που ορθώνουν το ανάστημά τους και αντιστέκονται» σε αυταρχική ηγεσία.

Ο Τραμπ έκανε εκστρατεία για το βραβείο και μόλις αυτήν την εβδομάδα ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός και συμφωνία για τους ομήρους ώστε να τελειώσει ο πόλεμος στη Γάζα.

Ο ίδιος ο πρόεδρος δεν έχει ακόμη σχολιάσει την απόφαση για το Νόμπελ, αλλά ανήρτησε σήμερα το πρωί (ώρα ΗΠΑ) τρία βίντεο στον λογαριασμό του στο Truth Social που δείχνουν υποστηρικτές να γιορτάζουν τη συμφωνία για τη Γάζα.

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι τελείωσε οκτώ πολέμους αφότου ανέλαβε καθήκοντα και επιμένει ότι του αξίζει το Νόμπελ, αν και έχει πει πρόσφατα ότι δεν περίμενε καθόλου να το πάρει.

«Θα πάρεις [πάρω] το Βραβείο Νόμπελ; Οπωσδήποτε όχι. Θα το δώσουν σε κάνα τύπο που δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα», είπε ο Τραμπ στην ανώτατη στρατιωτική ηγεσία των ΗΠΑ τον περασμένο μήνα.

Είπε ότι θα είναι «μεγάλη προσβολή» στις Ηνωμένες Πολιτείες αν δεν το πάρει.

Οι υποψηφιότητες για το φετινό Νόμπελ έπρεπε να γίνουν πριν από τις 31 Ιανουαρίου. Ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο για δεύτερη θητεία στις 20 Ιανουαρίου.