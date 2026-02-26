Kαράογλου: Θα είμαι υποψήφιος περιφερειάρχης, δεν θέλω χρίσμα

Την υποψηφιότητά του για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στις εκλογές του 2028 ανήγγειλε εκ νέου ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην Υπουργός Θόδωρος Καράογλου σε συνάντηση που είχε με δημοσιογράφους ενόψει της πολιτικής εκδήλωσης που διοργανώνει το Σάββατο 7 Μαρτίου (18:00, Porto Palace) στην οποία θα ανακοινώσει και επίσημα οτι θα είναι υποψήφιος περιφερειάρχης,

Όπως είπε εγκαίρως ανακοινώνει την πρόθεσή του ώστε να έχει όλον τον χρόνο να κάνει συναντήσεις και να διαμορφώσει πρόγραμμα ενώ προ της εκδήλωσης θα έχει συνάντηση και με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ώστε να του το ανακοινώσει επισήμως και απο κοντά.

Τόνισε μάλιστα πως ότι και αν του πει στη συνάντηση αυτή ο πρωθυπουργός δεν πρόκειται να αλλάξει απόφαση, σημειώνοντας πως δεν θέλει χρίσμα και η ΝΔ δεν θα πρέπει να δώσει χρίσματα στην αυτοδιοίκηση. Πρόσθεσε ωστόσο πως οι στηρίξεις απο τα δημοκρατικά κόμματα, αναφέροντας χαρακτηριστικά τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Λύση, θα ήταν ευπρόσδεκτες.

Ένα θέμα που μένει να αποσαφηνιστεί είναι αν ο Θόδωρος Καράογλου, που πρωτοεκλέχθηκε βουλευτής το 2004 κλείσει την πορεία του στην κεντρική πολιτική σκηνή ή θα είναι εκ νέου υποψηφίος στις εθνικές εκλογές που σε κάθε περίπτωση θα προηγηθούν των αυτοδιοικητικών. Ο ίδιος τάχθηκε υπέρ των “καθαρών λύσεων”, όπως είπε και δεν έκρυψε πως δεν είναι θετικός σε μια νέα βουλευτική υποψηφιότητα. Ωστόσο επιφυλάχθηκε να κάνει ανακοινώσεις στην εκδήλωσή του μετά και τη συζήτηση που θα έχει με τον κ. Μητσοτάκη.

Έκανε γνωστό πως έχει προχωρημένες συζητήσεις για τη στελέχωση του ψηφοδελτίου του με στελέχη απο διάφορους πολιτικούς χώρους και μέσα απο την “Αλληλεγγύη”. Εξήρε την προσωπικότητα της περιφερειάρχη Αθηνάς Αηδονά και σημείωσε πως η αποχώρηση του Απόστολου Τζιτζικώστα άφησε κενό στην περιφέρεια και θέλει να συνεχίσει το έργο του.