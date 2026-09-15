Καράογλου προς Δήμα: Τι γίνεται με τον οδικό άξονα Κ11Α – Θέρμη – Χαλκιδική;

Ερώτηση του βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών για την πορεία των μελετών, τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση του έργου

Τη στασιμότητα που παρατηρείται στην υλοποίηση του οδικού άξονα Κ11Α – Θέρμη – Νέα Ραιδεστός – Α/Κ Αεροδρομίου και Χαλκιδικής αναδεικνύει με ερώτησή του στη Βουλή προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα, ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Θεόδωρος Καράογλου.

Ο κ. Καράογλου ζητά από το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει για τους λόγους για τους οποίους το έργο δεν έχει προχωρήσει μέχρι σήμερα, αλλά και για το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι σχετικές μελέτες.

Παράλληλα, θέτει το ζήτημα των καθυστερήσεων που καταγράφονται στη χρηματοδότηση των μελετών του οδικού άξονα, επισημαίνοντας ότι η εξέλιξη αυτή έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει και η διαγωνιστική διαδικασία για την κατασκευή του έργου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο βουλευτής ζητά να πληροφορηθεί ποιες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει το υπουργείο, προκειμένου να ολοκληρωθεί άμεσα η μελέτη και να δρομολογηθεί η κατασκευή του οδικού έργου, στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού για την ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών υποδομών στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στο χρηματοδοτικό σκέλος, ζητώντας να γίνει γνωστό εάν έχουν αναζητηθεί ή εξασφαλιστεί χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης ή εθνικοί πόροι, για την υλοποίηση του έργου, καθώς και ποιο είναι το εκτιμώμενο κόστος του.

Η σημασία του οδικού άξονα

Στην ερώτησή του, ο κ. Καράογλου αναδεικνύει τη σημασία του συγκεκριμένου οδικού έργου για τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή, καθώς βασικός του στόχος είναι η απευθείας και ασφαλής σύνδεση της Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, από τον κόμβο Κ11Α, με το Διεθνές Αεροδρόμιο «Μακεδονία» και την Κεντρική Χαλκιδική.

Παράλληλα, ο νέος οδικός άξονας προβλέπεται να παρακάμπτει τους οικισμούς της Θέρμης και της Νέας Ραιδεστού, περιορίζοντας την κυκλοφοριακή επιβάρυνση που δέχεται σήμερα η περιοχή.

Σύμφωνα με τον βουλευτή, η υλοποίηση του έργου θα μπορούσε να προσφέρει και μια δεύτερη νότια πρόσβαση προς την περιοχή του Πανοράματος, ενώ θα δημιουργούσε απευθείας σύνδεση του αεροδρομίου με τη Χαλκιδική, χωρίς να επιβαρύνεται περαιτέρω η ήδη κορεσμένη Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών.

Σημαντική θεωρείται, επίσης, η προβλεπόμενη σύνδεση του οδικού άξονα με τον τερματικό σταθμό του Μετρό στη Μίκρα. Η σύνδεση αυτή χωροθετείται μέσω κόμβου στα όρια των δήμων Θέρμης και Πυλαίας-Χορτιάτη, στην περιοχή του CEDEFOP.

Ο Θεόδωρος Καράογλου ζητά ουσιαστικά ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την εξέλιξη του έργου, αλλά και απαντήσεις σχετικά με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν, ώστε ένας οδικός άξονας που θεωρείται σημαντικός για την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση και τη διασύνδεση της ανατολικής Θεσσαλονίκης με το αεροδρόμιο και τη Χαλκιδική να περάσει από το στάδιο των μελετών στην υλοποίηση.