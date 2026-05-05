Καράογλου για Ryanair: Η αποχώρηση πλήττει την ανταγωνιστικότητα της Θεσσαλονίκης έναντι άλλων Βαλκανικών αεροδρομίων

Τις σοβαρές επιπτώσεις που θα προκαλέσει στη Θεσσαλονίκη το ενδεχόμενο αποχώρησης της Ryanair από το Αεροδρόμιο «Μακεδονία», εξαιτίας της οικονομικής πολιτικής που ασκεί η διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου και της αύξησης περίπου 15% που ζητά στο πλαίσιο ανανέωσης της μεταξύ τους συμφωνίας, αναδεικνύει με ερώτησή του στη Βουλή ο Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίαςκ. Θεόδωρος Καράογλου.

Απευθυνόμενος στους αρμόδιους υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών και Τουρισμού, ο κ. Καράογλου, κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία και την επίδραση που έχει η παρουσία της αεροπορικής εταιρείας στην τοπική οικονομία, στην απασχόληση και φυσικάστη διεθνή συνδεσιμότητα της πόλης. Στο πλαίσιο αυτό θέτει τέσσερα στοχευμένα ερωτήματα.

Πρώτον, εάν έχουν ενημερωθεί για τις προθέσεις της Ryanair σχετικά με τη λειτουργία της βάσης της στο Αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκη. Δεύτερον, ποια είναι τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική της διαχειρίστριας εταιρείας του αεροδρομίου «Μακεδονία» και κατά πόσο αυτή επηρεάζει την παραμονή ή αποχώρηση αεροπορικών εταιρειών. Τρίτον, αν υπάρχει σχεδιασμός για παρέμβαση ή διαπραγμάτευση, ώστε να διασφαλιστεί η παραμονή της εταιρείας και η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας. Και τέταρτον, αν υπάρχει ευρύτερη στρατηγική για την προσέλκυση και διατήρηση εταιρειών χαμηλού κόστους στα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας.

Εστιάζοντας στις επιπτώσεις που θα έχει σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο ενδεχόμενη διακοπή τηςλειτουργίας της βάσης τηςRyanair στη Θεσσαλονίκη τον προσεχή Οκτώβριο, ο κ. Καράογλου σημειώνει ότι μια τέτοια εξέλιξη επηρεάζει περισσότερους από 200 εργαζόμενους. Υπενθυμίζει, δε, ότι σήμερα η εταιρεία εξυπηρετεί 33 προορισμούς από και προς τη Θεσσαλονίκη, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ενίσχυση του τουρισμού και της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα.

Υπό αυτό το πρίσμα κρούει τον κώδωνα του κινδύνουότι πιθανή αποχώρηση της εταιρείας αναμένεται να πλήξει την ανταγωνιστικότητα της Θεσσαλονίκης έναντι άλλων περιφερειακών αεροδρομίων των Βαλκανίων, όπως είναι για παράδειγμα της Σόφιας στη Βουλγαρία και των Τιράνων στην Αλβανία, όπου η ίδια εταιρεία ενισχύει τη δραστηριότητά της.

Καταλήγοντας, στην ερώτησή του ο κ. Καράογλου τονίζει την ανάγκη άμεσης κινητοποίησης των αρμόδιων Υπουργείων, προκειμένου να αποφευχθεί ένα τέτοιο αρνητικό ενδεχόμενο και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Αεροδρομίου «Μακεδονία» ως βασικού πυλώνα ανάπτυξης για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα.