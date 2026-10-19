Καράογλου: Αν δεν έχει η ΝΔ αυτοδυναμία να απευθυνθεί σε Λύση, Νίκη, Φωνή Λογικής, Σαμαρά, Καρυστιανού

Οβουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης, Θεόδωρος Καράογλου εξέφρασε την άποψη ότι η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να απευθυνθεί για συγκυβέρνηση στα κόμματα προς τα δεξιά της – με δεδομένη την άρνηση του ΠΑΣΟΚ – σε περίπτωση που δεν κατορθώσει να πετύχει τον στόχο της αυτοδυναμίας.

«Εγώ έχω την άποψη ότι θα πρέπει να απευθυνθούμε και στα δημοκρατικά κόμματα που είναι δεξιά μας», είπε χαρακτηριστικά ο βουλευτής και μάλιστα τα κατονόμασε, εξαιρώντας τυχόν κόμμα Κασιδιάρη.

«Είτε είναι ο κ. Βελόπουλος, είτε είναι η Φωνή Λογικής, είτε η Νίκη – την οποία θεωρώ δημοκρατικό κόμμα – είτε η κυρία Καρυστιανού και βεβαίως ο κ. Σαμαράς», προσδιόρισε ο κ. Καράογλου.

«Λογικό είναι να απευθυνθούμε και σ’ αυτά τα κόμματα, γιατί σε τελική ανάλυση τις εντολές τις δίνει ο ελληνικός λαός, αιτιολόγησε την άποψή του ο Θόδωρος Καράογλου και πρόσθεσε: Ωραία, πάμε σε δεύτερες εκλογές και δεν έχουμε αυτοδυναμία και δεν έχει και το ΠΑΣΟΚ, τι θα κάνουμε; Τρίτες εκλογές; Και μετά; Πιστεύω ότι προέχει το συμφέρον των Ελλήνων πολιτών και ο τόπος δεν μπορεί να μείνει ακυβέρνητος», κατέληξε.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση επισήμως, μέσω του ίδιου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, έχει αποκλείσει ξεκάθαρα συγκυβέρνηση με άλλα κόμματα, μετά την άρνηση του ΠΑΣΟΚ και τη συνεδριακή του απόφαση.