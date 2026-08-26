Καπάνι: Τέλος στη δικαστική περιπέτεια των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της περιόδου Ζέρβα – Τι έκρινε το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών

της Βαρβάρας Ζούκα

Τέλος στη δικαστική περιπέτεια 21 προσώπων για τον διαγωνισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης σχετικά με το έργο του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου στο Καπάνι βάζει με απαλλακτικό βούλευμά του το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης. Ανάμεσά τους βρίσκονται δημοτικοί σύμβουλοι-μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της περιόδου δημαρχίας του Κωνσταντίνου Ζέρβα, μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, καθώς και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας.

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, αξιολογώντας το σύνολο του αποδεικτικού υλικού, καταλήγει ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις που να δικαιολογούν την παραπομπή των προσώπων αυτών σε δίκη, βάζοντας τέλος στην ποινική διάσταση μιας υπόθεσης που το τελευταίο διάστημα είχε προκαλέσει έντονες συζητήσεις και πολιτικές αντιπαραθέσεις στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο της κριτικής είχαν βρεθεί επανειλημμένα ο τέως δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας και ο τότε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Μάκης Κυριζίδης, δεχόμενοι σκληρά πυρά από στελέχη της σημερινής δημοτικής αρχής.

Αφετηρία για τη διερεύνηση αποτέλεσε πόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου, στο οποίο γινόταν λόγος για «μη τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης» στη διαδικασία ανάθεσης του έργου, το 2022. Το πόρισμα διαβιβάστηκε στην αρμόδια Εισαγγελία από τη σημερινή διοίκηση του Στέλιου Αγγελούδη και ακολούθησε η προανακριτική διαδικασία. Τα 21 πρόσωπα είχαν λάβει κλητήριο θέσπισμα, ενώ η εκδίκαση της υπόθεσης είχε οριστεί για τις 30 Σεπτεμβρίου.

Η κρίση, ωστόσο, του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών διαφοροποιείται ως προς τη δικαστική εξέλιξη και είναι απαλλακτική. Στο βούλευμα υιοθετούνται οι σχετικές εισαγγελικές προτάσεις και αιτιολογίες, με το Συμβούλιο να κρίνει ότι τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν δεν θεμελιώνουν τις απαιτούμενες ενδείξεις, για να οδηγηθούν οι εμπλεκόμενοι σε δίκη.

Κομβικό στοιχείο του σκεπτικού είναι ότι δεν προέκυψε δόλος ούτε σκοπός προσπόρισης παράνομου οφέλους. Από την αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού, επιπρόσθετα, δεν προέκυψαν στοιχεία που να καταδεικνύουν ότι οι αποφάσεις των μελών των αρμόδιων συλλογικών οργάνων ελήφθησαν με σκοπό να ευνοηθεί η ανάδοχος εταιρεία ή, αντιστοίχως, να ζημιωθούν άλλοι οικονομικοί φορείς που συμμετείχαν στη διαδικασία.

Ιδιαίτερη σημασία έχει, ακόμη, ότι δεν διαπιστώθηκαν στοιχεία προηγούμενης συνεννόησης μεταξύ των εμπλεκόμενων μελών των επιτροπών και της αναδόχου εταιρείας ούτε προέκυψε κάποια άλλη σύνδεση ή σχέση από την οποία θα μπορούσε να συναχθεί ότι η διαγωνιστική διαδικασία κατευθύνθηκε σκοπίμως προς συγκεκριμένο αποτέλεσμα.

Με αυτά τα δεδομένα, το βούλευμα κλείνει τη δικαστική διαδρομή μιας υπόθεσης, που είχε αποκτήσει έντονη πολιτική διάσταση στο εσωτερικό του Δήμου Θεσσαλονίκης, προκαλώντας αντιπαραθέσεις ανάμεσα στη σημερινή και στην προηγούμενη δημοτική αρχή.