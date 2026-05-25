Κανένα παιδί μόνο του – Ημερίδα ΠΑΣΟΚ για την ειδική εκπαίδευση και την συμπερίληψη

Του: Σταύρου Αλχατζιδη

Τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την ειδική εκπαίδευση και συμπερίληψη παρουσίασε το κόμμα στην Θεσσαλονίκη. “Το ΠΑΣΟΚ ήταν αυτό που έσπασε το αόρατο της αναπηριας”, ανέφερε στη διαδικτυακή παρέμβαση του ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Γιάννης Βαρδακαστανης επισημαίνοντας την διαχρονική σχέση του κόμματος στα ζητήματα αυτά. Τόνισε πως πρέπει να υπάρχουν ενιαιοι κανόνες σημειωντας πως το ΠΑΣΟΚ εργάζεται προς την κατεύθυνση αυτή.

” Θα πρεπει η εκπαίδευση να συνδεθεί με την εργασία ” , πρόσθεσε. Ανοίγοντας τις εργασίες της ημερίδας ο γραμματέας την νομαρχιακής Επιτροπής Α Θεσσαλονίκης Στάθης Κουτσοχηννας, υπογράμμισε πως το κόμμα δεν θα αφήσει κανένα παιδί πίσω. Εξήγησε πως η διαφορά του κόμματος είναι πως δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας αλλά διαθέτει σχέδιο και προτάσεις. “Οφείλουμε να ομολογήσουμε πως έχουμε πολύ δρόμο ακόμη για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα”, είπε ο πρόεδρος του επαγγελματικού Επιμελητηρίου Κυριάκος Μερελης ζητώντας στήριξη των οικογενειων αυτών τόσο σε επίπεδο πόρων όσο και αυτό των υποδομών.

Το πως αντιμετωπίζουμε την αναπηρία είναι ζήτημα δημοκρατιας είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Πέτρος Παππάς σημειώνοντας πως πρέπει να τους βλέπουμε να ανθίζουν στην κοινωνία Αναφέρθηκε στις ελλείψεις υποδομών και ειδικά στα πολλά ακατάλληλα σχολικά κτίρια που υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη. Σε ό,τι αφορά το μετά το σχολειο σημειωσε την αγωνία των γονέων για το μέλλον τους. Πρότεινε την αναδοχή των παιδιών αυτών από φοιτητές προκειμένου να κοινωνικοποιηθουν. ” Δεν χρειάζονται οίκτο αλλά δικαιοσύνη και είναι χρέος μας να τους την εξασφαλισουμε”, κατέληξε ο. Παππάς. Στην τοποθετηση του ο βουλευτης Στεφανος Παραστρατιδης επισήμανε πως θα πρέπει να κινηθούμε σε τρεις άξονες ” Τις αντιλήψεις, την οργάνωση του συστήματος με περισσότερες υπηρεσίες και τον σχεδιασμό” , ανέφερε.

Για εκατοντάδες οικογένειες που νιώθουν εγκατάλειψη έκανε λόγο η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ράνια Θρασκια. Επιτέθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας πως αγνοεί τον όρο συμπερίληψη επικαλούμενη τις αρνητικές πρωτιές στους τομείς αυτούς σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. ” Είναι χρέος μας να απαντήσουμε με ουσία , πρόγραμμα και όραμα και να κάνουμε την συμπεριψη πραξη ” , τόνισε η κ. Θρασκια.