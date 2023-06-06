Καμπάνια του ΕΛΚ για την Τράπεζα Υδρογόνου με εισηγήτρια τη Μαρία Σπυράκη

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα προωθεί με καμπάνια ένα τετράλεπτο βίντεο, στο οποίο και παρουσιάζεται η πολιτική της ΕΕ για το υδρογόνο και οι άμεσες προτεραιότητες. Οι ευρωβουλευτές του ΕΛΚ υποστηρίζουν το σχέδιο για την επιτάχυνση της ανάπτυξης υποδομών υδρογόνου, καθώς αναμένεται να συμβάλλει στην τόνωση της έρευνας και της καινοτομίας και τη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού ρυθμιστικού και νομοθετικού περιβάλλοντος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανακοινώσει το σχέδιο της να προχωρήσει στην ίδρυση της Τράπεζας Υδρογόνου, ώστε να διευκολύνει την ανάπτυξη των αναγκαίων σχεδίων για τη διεύρυνση της παραγωγής και της χρήσης του καθαρού υδρογόνου.

«Χρειαζόμαστε άμεσα την Τράπεζα Υδρογόνου, ώστε να ανεβάσουμε την κλίμακα καινοτόμων λύσεων για την παραγωγή καθαρού υδρογόνου», επισημαίνει στο βίντεο η εισηγήτρια του ΕΛΚ στην Τράπεζα Υδρογόνου Μαρία Σπυράκη, η οποία διαπραγματεύεται την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον τρόπο αξιοποίησης των δισεκατομμυρίων που απαιτούνται για την οικοδόμηση της παραγωγής υδρογόνου στην ΕΕ για να τροφοδοτήσει μια οικονομία ουδέτερη από άνθρακα με πράσινο υδρογόνο από ηλεκτρόλυση με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, όπως η αιολική και η ηλιακή.

Η κ. Σπυράκη σημειώνει πως «είναι καιρός να γίνουμε πιο ελκυστικοί και να αντλήσουμε χρήματα που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα για να αυξήσουμε την παραγωγή καθαρού υδρογόνου. «Στόχος της ΕΕ είναι να παράγει έως και 10 εκατομμύρια τόνους πράσινου υδρογόνου με ηλεκτρολύτες. Το REPowerEU σχέδιο της ΕΕ θα συμπληρώσει αυτό με την εξασφάλιση επιπλέον 10 εκατομμύριων τόνων εισαγωγών υδρογόνου από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας έως το 2030.

«Χρειάζεται να αναπτυχθούν όλοι οι κρίκοι της αλυσίδας αξίας του καθαρού υδρογόνου, όπως είναι οι κοιλάδες υδρογόνου, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για την αύξηση της τοπικής παραγωγής και κατανάλωσης καθαρού υδρογόνου», υποστήριξε η ευρωβουλευτής του ΕΛΚ, καταλήγοντας ότι «το υδρογόνο δεν είναι “ασημένια σφαίρα” είναι μέρος της λύσης και η Τράπεζα Υδρογόνου είναι ένας επιταχυντής κλίμακας παραγωγής καθαρής ενέργειας».

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, το υδρογόνο αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για να επιταχυνθεί η μετάβαση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα στην πράσινη ενέργεια. Η Κομισιόν υποστηρίζει τις επενδύσεις υδρογόνου και προωθεί τη δημιουργία μιας Τράπεζας Υδρογόνου, έως τα τέλη του 2023. Η πρωτοβουλία της Κομισιόν έχει ως στόχο την επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί με το REPowerEU για την παραγωγή 10 εκατομμυρίων τόνων ανανεώσιμου υδρογόνου στην ΕΕ έως το 2030, στο πλαίσιο της πολιτικής απεξάρτησης της ΕΕ από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων και αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης, στην πορεία μετάβασης της ΕΕ προς την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. Ο στόχος θα επιτευχθεί και με την παράλληλη εισαγωγή επιπλέον 10 εκατομμυρίων τόνων υδρογόνου.

Στο ίδιο βίντεο της καμπάνιας του ΕΛΚ για το υδρογόνο εμφανίζεται ο Markus Pieper, ευρωβουλευτής του ΕΛΚ Γερμανίας, από το 2004, ο οποίος διαπραγματεύεται την κοινοτική οδηγία για την Ανανεώσιμη Ενέργεια, ώστε να επιταχυνθούν οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις.

Ο Markus Ferber, ευρωβουλευτής ΕΛΚ Γερμανίας από το 1994, ο οποίος είναι μέλος της Οικονομικής Επιτροπής τονίζει ότι «πρέπει να καλύψουμε το επενδυτικό κενό για να παράγουμε υδρογόνο μέσα και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Ο Jerzy Buzek, ευρωβουλευτής του ΕΛΚ Πολωνίας από το 2004, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός της Πολωνίας από το 1997 έως το 2001 και έχει επίσης θητεύσει Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τόνισε ότι «δεν υπάρχουν κίνητρα για παραγωγή υδρογόνου επειδή δεν υπάρχει ζήτηση και αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος που πρέπει να αλλάξει».

Ο Christian Ehler, ευρωβουλευτής του ΕΛΚ Γερμανίας από το 2004, τόνισε την ανάγκη απόκτησης νέων δεξιοτήτων γιατί περνάμε σε μια μεταβιομηχανική εποχή με άλλες απαιτήσεις και να δοθεί οικονομική βοήθεια στα τεχνικά πανεπιστήμια στην Ευρώπη.