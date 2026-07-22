“Καμπάνες” έως 1.000 ευρώ για φαινόμενα βανδαλισμών στις παιδικές χαρές – Τι προβλέπει το νέο κανονιστικό πλαίσιο του δήμου Θεσσαλονίκης

της Βαρβάρας Ζούκα

Πρόστιμα που φτάνουν έως και τα 1.000 ευρώ για φθορές αλλά και για παραβάσεις του πλαισίου λειτουργίας των παιδικών χαρών προβλέπει ο νέος κανονισμός τον οποίο έθεσε σε δημόσια διαβούλευση ο δήμος Θεσσαλονίκης, επιχειρώντας να βάλει τέλος σε φαινόμενα βανδαλισμών, ρύπανσης και αντικοινωνικών συμπεριφορών.

Ο νέος κανονισμός λειτουργίας που σχεδιάζεται να τεθεί σε ισχύ φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα σαφές πλαίσιο κανόνων για τη χρήση των παιδικών χαρών, με στόχο την ασφάλεια των παιδιών, την προστασία των δημοτικών υποδομών και την εύρυθμη λειτουργία των χώρων.

Βαριές καμπάνες

Το υψηλότερο πρόστιμο, ύψους 1.000 ευρώ, προβλέπεται για όσους προκαλούν εσκεμμένα φθορές ή καταστροφές στις εγκαταστάσεις και στα όργανα των παιδικών χαρών ή προβαίνουν σε κακώς εννοούμενο γκράφιτι. Μάλιστα, σε περίπτωση πρόκλησης φθορών, πέρα από το διοικητικό πρόστιμο, στον υπαίτιο θα καταλογίζεται και το συνολικό κόστος αποκατάστασης της ζημιάς. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η πράξη συνιστά ποινικό αδίκημα, η αρμόδια δημοτική υπηρεσία θα προχωρά παράλληλα στην υποβολή μηνυτήριας αναφοράς.

Πρόστιμο 500 ευρώ θα επιβάλλεται για την απόρριψη απορριμμάτων εκτός των κάδων που βρίσκονται τοποθετημένοι στις παιδικές χαρές.

Παράλληλα, με 300 ευρώ θα τιμωρούνται όσοι παραβιάζουν τους κανόνες εισόδου και παραμονής στις παιδικές χαρές του δήμου Θεσσαλονίκης. Στις παραβάσεις αυτές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η παραμονή στις παιδικές χαρές εκτός του καθορισμένου ωραρίου λειτουργίας τους καθώς και η είσοδος ενηλίκων που δεν συνοδεύουν παιδί ούτε έχουν κάποιον υπηρεσιακό λόγο που να αιτιολογεί την παραμονή τους στον χώρο.

Ανάλογο πρόστιμο, ύψους 300 ευρώ, θα επιβάλλεται και σε όσους εισέρχονται στις παιδικές χαρές μαζί με το κατοικίδιό τους, εκτός αν πρόκειται για ζώα που συνοδεύουν άτομα με αναπηρία.

Οι υπόλοιπες παραβάσεις του πλαισίου που θέτει ο νέος κανονισμός του δήμου Θεσσαλονίκης θα τιμωρούνται με πρόστιμα ύψους 100 ευρώ. Σε αυτές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων το κάπνισμα και η κατανάλωση αλκοόλ, η είσοδος με ποδήλατα και πατίνια -εκτός αν πρόκειται για μικρά παιδιά έως έξι ετών- η διοργάνωση εμπορικών ή διαφημιστικών δραστηριοτήτων χωρίς άδεια, καθώς και η χρήση του χώρου της παιδικής χαράς για διανυκτέρευση, αποθήκευση υλικών ή στάθμευση οχημάτων.

Οι παραβάσεις θα μπορούν να διαπιστώνονται είτε αυτεπάγγελτα είτε έπειτα από επώνυμη ή ανώνυμη καταγγελία από υπαλλήλους της αρμόδιας Διεύθυνσης Έργων Αναπλάσεων και Συντηρήσεων Δημόσιου Χώρου ή από τη Δημοτική Αστυνομία. Ο νέος κανονισμός λειτουργίας των παιδικών χαρών, έπειτα από την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, θα κατατεθεί προς έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης.