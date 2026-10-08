«Καμπανάκι» Πιερρακάκη για την Γαλλία – Χρηματιστήρια και ομόλογα υπό πίεση

Στη σκιά της κρίσης των ομολόγων ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης κρούει τον «κώδωνα» του κινδύνου στην Γαλλία και την καλεί να προχωρήσει στην ψήφιση του προϋπολογισμού για το 2027, προκειμένου να αποκλιμακωθούν οι πιέσεις στις αγορές.

Αυτό είναι το μήνυμα που αναμένεται να στείλουν στη Γαλλία όλοι οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης στη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη, καθώς το κόστος δανεισμού της χώρας κινείται σε υψηλά 25 ετών, σύμφωνα με ανώτερους Ευρωπαίους αξιωματούχους στο Reuters.

Το ίδιο μήνυμα έστειλε και προ ημερών ο νέος διοικητής της Banque de France, Emanuelle Moulin, ο οποίος τόνισε πως εάν η Γαλλία δεν υιοθετήσει έναν αξιόπιστο προϋπολογισμό που θα περιορίζει τις δημόσιες δαπάνες και θα οδηγεί σε σταδιακή αποκλιμάκωση του ελλείμματος, κινδυνεύει, όπως προειδοποίησε, να «στραγγαλίζεται σταδιακά από την άνοδο των επιτοκίων».

Στο επίκεντρο ο γαλλικό προϋπολογισμός

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης και η ΕΚΤ συνεδριάζουν σήμερα το απόγευμα (8/10) στο Λουξεμβούργο, στο πλαίσιο των μηνιαίων συζητήσεών τους, με την εκτίναξη του γαλλικού κόστους δανεισμού να βρίσκεται στην ατζέντα.

Ωστόσο, δεν αναμένεται να προκύψει ζήτημα «παρέμβασης» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή η ΕΚΤ, με ανώτερο αξιωματούχο της Ευρωζώνης να σχολιάζει πως «η Γαλλία διαθέτει όλα τα μέσα για να αντιμετωπίσει την κατάσταση».

Υπενθυμίζεται πως η Γαλλία ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο ότι το δημοσιονομικό της έλλειμμα θα υπερβεί φέτος τον κυβερνητικό στόχο του 5% του ΑΕΠ.

Η γαλλική κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις πιέσεις στις αγορές.

Παράλληλα, η Γαλλία σχεδιάζει να αντλήσει το 2027 ποσό-ρεκόρ ύψους 340 δισ. ευρώ μέσω εκδόσεων ομολόγων, προκειμένου να χρηματοδοτήσει τις ανάγκες του Δημοσίου και να αναχρηματοδοτήσει χρέος που δημιουργήθηκε κατά την περίοδο της πανδημίας Covid-19.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αναγνωρίζουν ότι υπάρχει ανησυχία για την αύξηση του γαλλικού κόστους δανεισμού, καθώς δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μια ευρύτερη κρίση στις αγορές. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχουν ενδείξεις μετάδοσης των πιέσεων σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης.

Οι ευρωαγορές υπό πίεση

Η Γαλλία βρίσκεται στο επίκεντρο αναταράξεων στην αγορά κρατικού χρέους, λόγω των ανησυχιών για το υψηλό δημοσιονομικό της έλλειμμα, αλλά και ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027.

Σε αυτό το κλίμα, η απόδοση του 10ετούς γαλλικού ομολόγου έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 80 μονάδες βάσης από τις αρχές Σεπτεμβρίου, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2002 και πλησιάζοντας το 5%.

Η άνοδος των αποδόσεων αυξάνει το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους και καθιστά ακόμη δυσκολότερη τη δημοσιονομική εξίσωση για το Παρίσι.

Σε μια προσπάθεια να αποφύγουν το ρίσκο, οι επενδυτές προχωρούν σε μαζικές πωλήσεις γαλλικών ομολόγων, ενώ ταυτόχρονα στρέφονται προς τα γερμανικά ομόλογα, τα οποία θεωρούνται ασφαλής επενδυτική επιλογή.

Μάλιστα, την περασμένη εβδομάδα, η διαφορά απόδοσης μεταξύ των γαλλικών και των γερμανικών 10ετών ομολόγων κατέγραψε τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο εδώ και δεκαετίες, ενώ το χάσμα μεταξύ των αποδόσεων των ιταλικών και των γερμανικών ομολόγων πλησίασε τις 130 μονάδες βάσης (bps), σημειώνοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία αύξηση από την κρίση της πανδημίας COVID-19.

Βέβαια αξίζει να σημειωθεί πως η αγορά ομολόγων βιώνει ένα – γενικευμένο – αμείλικτο κύμα μαζικών πωλήσεων. Οι επενδυτές συνεχίζουν να αποχωρούν από την αγορά ομολόγων, προχωρώντας σε μαζικές πωλήσεις τίτλων και απαιτώντας υψηλότερες αποδόσεις στις δημοπρασίες κρατικών ομολόγων, καθώς ο πληθωρισμός συνεχίζει να ενισχύεται.

Πιέσεις και στο ελληνικό χρηματιστήριο

Αντίστοιχο είναι το κλίμα που επικρατεί σήμερα και στις μετοχές, με τις ευρωαγορές να βρίσκονται στο κόκκινο.Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Στην Ελλάδα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών έχασε τις 2.600 μονάδες με πτώση που άγγιξε σχεδόν στο 3% σήμερα, σε χαμηλά τριμήνου με «οδηγό» των τραπεζικό κλάδο, ενώ οι απώλειες των τελευταίων ημερών έφτασαν σχεδόν στο 4%.

Αν και γίνονται προσπάθειες συγκράτησης, ο τραπεζικός δείκτης βυθίστηκε κατά 4,4% στις 2.982 μονάδες ενδοσυνεδριακά, ο FTSE της υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε στις 6.531 μονάνες με πτώση 2,85%, όπως και ο FTSEM, ο οποίος υποχώρησε κατά 2,55% στις 2.950 μονάδες.