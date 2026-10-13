Καμπανάκι Fitch για εκτίναξη του δημόσιου χρέους στις ανεπτυγμένες οικονομίες – Θα ξεπεράσει τα 75 τρισ. δολάρια

Ηεκτίναξη των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων καθιστά ολοένα δυσκολότερη τη σταθεροποίηση του δημόσιου χρέους στις μεγαλύτερες ανεπτυγμένες οικονομίες του κόσμου, προειδοποίησε την Τρίτη ο οίκος αξιολόγησης Fitch, επισημαίνοντας ότι χώρες όπως η Γαλλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξανόμενες δημοσιονομικές πιέσεις.

Σύμφωνα με έκθεση του οίκου, οι αποδόσεις των 10ετών κρατικών ομολόγων στις 10 μεγαλύτερες ανεπτυγμένες οικονομίες του κόσμου έχουν αυξηθεί κατά μέσο όρο κατά 81 μονάδες βάσης από την αρχή του έτους.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση του συνολικού δημόσιου χρέους των ανεπτυγμένων οικονομιών κατά σχεδόν 4 τρισ. δολάρια, ανεβάζοντάς το πάνω από τα 75 τρισ. δολάρια. Στις 10 μεγαλύτερες οικονομίες, το αντίστοιχο ποσό εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 68,5 τρισ. δολάρια.

Το αυξανόμενο κόστος δανεισμού δυσκολεύει τη σταθεροποίηση του χρέους

Η Fitch επισημαίνει ότι η διάμεση απόδοση των 10ετών κρατικών ομολόγων στις μεγαλύτερες ανεπτυγμένες οικονομίες βρίσκεται πλέον 161 μονάδες βάσης υψηλότερα από το μέσο επιτόκιο που καταβάλλεται για το υφιστάμενο δημόσιο χρέος.

Η διαφορά αυτή καθιστά δυσκολότερη όχι μόνο τη μείωση, αλλά ακόμη και τη σταθεροποίηση των επιπέδων του χρέους.

Στενεύουν τα δημοσιονομικά περιθώρια στη Γαλλία – Δύσκολη η συγκράτηση του χρέους

Η Γαλλία αντιμετωπίζει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις μεταξύ των ανεπτυγμένων οικονομιών.

Σύμφωνα με τη Fitch, για να σταθεροποιήσει το δημόσιο χρέος της, θα πρέπει να περιορίσει το πρωτογενές δημοσιονομικό έλλειμμα στο 0,4% του ΑΕΠ, από 2,9% που προβλέπεται για το τρέχον έτος.

Επιπλέον, εάν το πραγματικό κόστος εξυπηρέτησης του χρέους αυξηθεί στα σημερινά επίπεδα των αποδόσεων της αγοράς, θα απαιτηθεί πρόσθετη δημοσιονομική προσαρμογή της τάξης του 3,1% του ΑΕΠ.

ΗΠΑ: Έλλειμμα-μαμούθ 2,4 τρισ. δολαρίων, στο 7,5% του ΑΕΠ

Οι ΗΠΑ αναμένεται να καταγράψουν φέτος το μεγαλύτερο δημοσιονομικό έλλειμμα σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης, το οποίο προβλέπεται να φτάσει το 7,5% του ΑΕΠ ή τα 2,4 τρισ. δολάρια.

Ακολουθούν η Γαλλία με έλλειμμα 5,4% του ΑΕΠ, η Βρετανία με 4,8% και η Γερμανία με 3,7%.

Όσον αφορά τη μεταβολή των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, η μεγαλύτερη διεύρυνση για το τρέχον έτος αναμένεται στη Γερμανία, κατά 1,1 ποσοστιαία μονάδα.

Ακολουθούν οι ΗΠΑ και ο Καναδάς, με αύξηση κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα.

Αντίθετα, η μεγαλύτερη μείωση του ελλείμματος προβλέπεται στη Βρετανία, κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες.

Περαιτέρω αύξηση του χρέους έως το 2030

Οι μεσοπρόθεσμες προβλέψεις της Fitch αποτυπώνουν περαιτέρω επιδείνωση της δυναμικής του δημόσιου χρέους σε αρκετές μεγάλες οικονομίες.

Έως το 2030, η μεγαλύτερη αύξηση του λόγου δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ προβλέπεται στη Γαλλία, κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες, με το χρέος να φτάνει το 128% του ΑΕΠ.

Ακολουθούν οι ΗΠΑ και η Γερμανία, όπου επίσης αναμένεται σημαντική αύξηση του δείκτη.

Στον αντίποδα, η Ιαπωνία προβλέπεται να καταγράψει μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες, με τον δείκτη να υποχωρεί στο 185% έως το 2030.