Πριν από περίπου 10 έως 12 εκατομμύρια χρόνια, στις απέραντες πεδιάδες της Βόρειας Αμερικής, περιπλανιόταν ένα παράξενο ζώο που έμοιαζε με καμήλα , είχε τον μακρύ λαιμό και τα ψηλά πόδια μιας καμηλοπάρδαλης, αλλά διέθετε ένα ιδιαίτερα τρομακτικό χαρακτηριστικό: τεράστιους, μυτερούς κυνόδοντες, που θύμιζαν τα δόντια ενός βαμπίρ.

Παρά την απειλητική του εμφάνιση, το ζώο ήταν φυτοφάγο. Οι επιστήμονες το ονόμασαν Vampyrocamelus welshi, δηλαδή «καμήλα-βαμπίρ», αναγνωρίζοντάς το ως ένα εντελώς νέο γένος και είδος προϊστορικού καμηλοειδούς, αναφέρει το Science Alert. Μάλιστα, τα απολιθώματα στα οποία βασίστηκε η αναγνώριση του ζώου δεν ανακαλύφθηκαν πρόσφατα, αλλά βρίσκονταν ξεχασμένα σε μουσειακές συλλογές εδώ και σχεδόν έναν αιώνα.

Η ανακάλυψη παρουσιάζεται σε μια νέα επιστημονική μονογραφία για την εξέλιξη των καμηλοειδών της Βόρειας Αμερικής, που δημοσιεύεται στη σειρά επιστημονικών εκδόσεων New Mexico Museum of Natural History and Science Bulletins.

Ένας θησαυρός στα συρτάρια του μουσείου

Στις αρχές του 20ού αιώνα, ο Τσάιλντς Φρικ, παλαιοντολόγος του Αμερικανικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας της Νέας Υόρκης, χρηματοδότησε προσωπικά πολυάριθμες ανασκαφές, συγκεντρώνοντας μια τεράστια συλλογή απολιθωμάτων θηλαστικών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε για τα καμηλοειδή, την οικογένεια στην οποία ανήκουν οι σημερινές καμήλες, τα λάμα και τα αλπακά.

Στο πλαίσιο μιας νέας έρευνας, οι επιστήμονες επανεξέτασαν δεκάδες χιλιάδες απολιθώματα από τη συλλογή του, επιχειρώντας να αναθεωρήσουν το εξελικτικό δέντρο αυτών των ζώων. Έτσι αναγνώρισαν το Vampyrocamelus welshi, τα απολιθώματα του οποίου προέρχονται κυρίως από το Τέξας και την Οκλαχόμα, αλλά έχουν εντοπιστεί και στη Νεμπράσκα.

Κρανίο Vampyrocamelus όπως φαίνεται από επάνω (Α), από το πλάι (Β) και από κάτω (C) Prothero et al., Bull. N.M. Mus. Nat. Hist. Sci. 2026

Το κρανίο του μοιάζει με εκείνο άλλων προϊστορικών καμηλοειδών, όμως ξεχωρίζει χάρη στους εντυπωσιακούς κυνόδοντές του, μήκους περίπου τεσσάρων εκατοστών. Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα δόντια αυτά ήταν δυσανάλογα μεγάλα σε σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο γνωστό καμηλοειδές. Ήταν έντονα κυρτά, με τις άκρες τους να καταλήγουν σε εξαιρετικά αιχμηρές μύτες. Σε ορισμένα δείγματα, ακόμη και οι πρώτοι άνω προγόμφιοι ήταν μεγάλοι, κυρτοί και μυτεροί.

Γιατί χρειαζόταν τόσο μεγάλα δόντια;

Για το υπόλοιπο σώμα του ζώου οι γνώσεις είναι περιορισμένες, καθώς έχουν βρεθεί κυρίως θραύσματα οστών από τα άκρα και τα πόδια του. Ωστόσο, τα διαθέσιμα στοιχεία υποδηλώνουν ότι έμοιαζε με το συγγενικό γένος Aepycamelus, ένα εξαφανισμένο καμηλοειδές με εξαιρετικά μακριά πόδια και λαιμό, που μπορούσε να φτάσει σε βλάστηση ύψους περίπου τριών μέτρων. Οι επιστήμονες υποθέτουν ότι η «καμήλα-βαμπίρ» είχε παρόμοια εμφάνιση και συνήθειες, τρεφόμενη με φύλλα δέντρων και άλλων ψηλών φυτών.

Καλλιτεχνική απεικόνιση ζώου του γένους Aepycamelus, που θεωρείται ότι έμοιαζε με το Vampyrocamelus Heinrich Harder/Wikimedia Commons

Αλλά γιατί ένα φυτοφάγο ζώο χρειαζόταν τόσο τρομακτικούς κυνόδοντες; Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι τους χρησιμοποιούσε για να αμύνεται απέναντι στους θηρευτές. Οι ερευνητές, ωστόσο, θεωρούν πιθανότερο ότι εξυπηρετούσαν τη σεξουαλική επιλογή, καθώς τα αρσενικά ίσως τους χρησιμοποιούσαν για να εντυπωσιάζουν τα θηλυκά ή να ανταγωνίζονται μεταξύ τους.

«Ίσως χρησιμοποιούσαν τους κυνόδοντες για να προσελκύουν τα θηλυκά, επειδή εκείνα δεν τους διέθεταν», εξηγεί η παλαιοντολόγος Κάθριν Μάριοτ, από το Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.

Η ανακάλυψη περισσότερων απολιθωμάτων θα μπορούσε να αποκαλύψει σημαντικές λεπτομέρειες για την εμφάνιση και τη συμπεριφορά του ζώου.

Μάλιστα, οι επιστήμονες υποψιάζονται ότι αρκετά οστά που είχαν αποδοθεί παλαιότερα στο γένος Aepycamelus μπορεί στην πραγματικότητα να ανήκουν στο Vampyrocamelus, καθώς τα δύο ζώα διακρίνονται κυρίως από τα δόντια τους.