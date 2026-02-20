Καμία πρόοδος στο εδαφικό αποκαλύπτει ο Ζελένσκι – Εποικοδομητικές οι συνομιλίες

Την απουσία προόδου στο εδαφικό αποκάλυψε με δηλώσεις του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αν και πρόσθεσε ότι τα στρατιωτικά θέματα στις συνομιλίες Ουκρανίας-Ρωσίας βρίσκονται σε μια εποικοδομητική πορεία.

Σε συνέντευξη του στο ιαπωνικό πρακτορείο Kyodo, απόσπασμα της οποία δημοσιεύθηκε στο κάναλι του Ουκρανού προέδρου στην εφαρμογή Telegram, ο Βολοντίμιρ Ζελέσνκι δήλωσε: «Είμαστε έτοιμοι για πραγματικούς συμβιβασμούς. Όχι όμως για συμβιβασμούς με τίμημα τη δική μας ανεξαρτησία και κυριαρχία. Είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε για συμβιβασμούς με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όχι όμως να δεχόμαστε ξανά και ξανά τελεσίγραφα από τους Ρώσους. Είναι ο εισβολέας» δήλωσε ο Ζελέσνκσι

«Γι αυτόν ακριβώς τον λόγο, είναι ήδη δικός μας συμβιβασμός το ότι μιλάμε με τον εισβολέα για συμβιβασμούς. Το στεκόμαστε εκεί που στεκόμαστε είναι ένας σημαντικός συμβιβασμός. Έχουν καταλάβει σχεδόν το 20% του εδάφους μας. Και είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε για ειρήνη τώρα, με βάση την αρχή του στεκόμαστε εκεί που στεκόμαστε. Είναι ένας σημαντικός συμβιβασμός», πρόσθεσε.

Σε άλλη συνέντευξή του στο Axios την παραμονή του τρίτου γύρου συνομιλιών ΗΠΑ-Ρωσίας-Ουκρανίας, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι πίστευε ότι αυτή η επιλογή – «εμείς στεκόμαστε εκεί που στεκόμαστε» – θα μπορούσε να υποστηριχθεί από την πλειοψηφία των Ουκρανών πολιτών σε δημοψήφισμα, εάν διεξαχθεί ένα τέτοιο δημοψήφισμα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τέλος εκτίμησε ότι ο αριθμός των Βορειοκορεατών στρατιωτών στο μέτωπο της Ουκρανία φθάνει τους 10.000.