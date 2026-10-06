Κάλυψη Μαρινάκη σε Δένδια: Κανείς δεν αμφισβητεί την αφοσίωσή του – Τι είπε για τον Άδωνι

Την αφοσίωση του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια στη γαλάζια παράταξη τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή αναφορές για την απουσία του από τα 52α γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας και τις αιχμές του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεργιάδη ότι κάποιοι υπουργοί δεν δείχνουν σημάδια ομόνοιας και ομοψυχίας.

«Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποια αδικαιολόγητη απουσία. Ο Άδωνις Γεωργιάδης είναι ένας Υπουργός που βγαίνει πάντοτε μπροστά και στις δύσκολες περιόδους. Και το έχω πει πάρα πολλές φορές, επειδή το έργο του κυβερνητικού εκπροσώπου είναι να προβάλλει ό,τι συμβαίνει, η αλήθεια είναι έχουν γίνει και πολλά σημαντικά στην υγεία, αλλά δεν νομίζω ότι έλειπε κάποιος χθες αδικαιολόγητα», είπε ο κ. Μαρινάκης σε συνέντευξή του στο Mega News Radio για τη φράση του κ. Γεωργιάδη ότι κάποιοι υπουργοί δεν δείχνουν σημάδια ομόνοιας και ομοψυχίας.

Μάλιστα ο κ. Μαρινάκης, δικαιολόγησε την απουσία του κ. Δένδια από την εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας λέγοντας ότι συμμετείχε σε μία πολύ σημαντική διάσκεψη στη Βενετία:

«Να είμαστε δίκαιοι. Ο κ. Δένδιας καταρχάς έκανε μία εκδήλωση, είναι πρώτος σε σταυρούς βουλευτής στο νότιο τομέα Αθηνών και έκανε μία εκδήλωση η οποία ήταν πολύ σημαντική, όπως και κάθε υποψήφιου εκ νέου βουλευτή, γιατί αναφέρεται σε μία μεγάλη εκλογική περιφέρεια και ήταν ιδιαιτέρως μαζική, κάτι το οποίο δείχνει και μία ψήφο εμπιστοσύνης και στην παράταξη».

«Ο κ. Δένδιας είναι Υπουργός Εθνικής Άμυνας, συμμετείχε σε μία πολύ σημαντική διάσκεψη στη Βενετία, ήταν η Σύνοδος, της πρωτοβουλία της Αδριατικής και Ιονίου στη Βενετία, μαζί με την Υπουργό Άμυνας της Ιταλίας και άλλων κρατών, της Κροατίας, του Μαυροβουνίου και της Σλοβενίας. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι είναι μία υποχρέωση, αυτό που λέμε, ανελαστική.