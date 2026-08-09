Καλοκαιρινά μαθήματα επικοινωνίας στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη

Του: Σταύρου Αλχατζίδη

Μπορεί τον Αύγουστο η πολιτική επικαιρότητα να πηγαίνει στην άκρη, ωστόσο για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Οι τομεάρχες του κόμματος και οι αναπληρωτές τους θα κληθούν να δώσουν εξετάσεις και ανάλογα με τις επιδόσεις τους θα αξιολογηθούν. Με δεδομένο πως το μεγαλύτερο ποσοστό τους αποτελείται από νέα στελέχη, που δεν έχουν “ώρες πτήσης”, στο τηλεοπτικό αέρα και ευρύτερα στα μέσα ενημέρωσης το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είναι μίας πρώτης τάξεως ευκαιρία για να το εκμεταλλευτούν οι ίδιοι, αλλά και να δοκιμαστούν.

Ο στόχος είναι στην τελική ευθεία προς τις εκλογές, να γνωρίζουν οι επιτελείς της “Αμαλίας”, ποιοι μπορούν και ποιοι όχι να ανταποκριθούν στις επικοινωνιακές ανάγκες της ΕΛ.Α.Σ. Που θα είναι ιδιαίτερα αυξημένες και απαιτητικές. Άλλωστε για τον λόγο αυτό η εκπαίδευση τους στο στρατηγείο του κόμματος συνεχίζεται κανονικά με τα μαθήματα να είναι καθημερινά.

Παράλληλα τους έχουν δοθεί συγκεκριμένες οδηγίες αναφορικά με τις δημόσιες παρουσίες τους, αλλά και την δουλειά που θα πρέπει να κάνουν στα κοινωνικά δίκτυα. Και αυτό γιατί το κόμμα ποντάρει σε αυτόν τον τομέα, προκειμένου να προσελκύσει τους πολίτες. Εξάλλου με τον υδράργυρο στα ύψη και τους πολίτες σε διακοπές, τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν την λύση, για να επικοινωνήσουν τα μηνύματα του κόμματος. Επίσης και αυτός είναι ένας τομέας στον οποίο οι επιδόσεις τους θα αξιολογηθούν.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ