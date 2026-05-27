Καλλιάνος για φήμες ένταξής του σε κόμμα Σαμαρά: «Τον σέβομαι, όμως δεν έχω να πάω πουθενά»

Σενάρια σύμφωνα με τα οποία πρόκειται να ενταχθεί στο κόμμα Σαμαρά εφόσον αυτό δημιουργηθεί διαψεύδει ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος

«Τις τελευταίες ημέρες διακινείται ένα σενάριο σχετικά με εμένα, σύμφωνα με το οποίο θα ενταχθώ στο κόμμα του κ. Σαμαράς, αν αυτός το δημιουργήσει», αναφέρει στο βίντεο και εξηγεί:

«Όσοι με γνωρίζουν όλα αυτά τα χρόνια, γνωρίζουν πολύ καλά πως πορεύομαι, πάντα με καθαρές θέσεις και χωρίς πολιτικές μετακινήσεις εντυπωσιασμού.

Ο στόχος μου ήταν και παραμένει να είμαι χρήσιμος στην κοινωνία, στους πολίτες που με εμπιστεύονται και στους Νεοδημοκράτες που με έστειλαν στη Βουλή.

Προσωπικά, ποτέ δεν πίστεψα στις λογικές διχασμού και δημιουργίας “στρατοπέδων” μέσα στον ίδιο πολιτικό χώρο. Αντιθέτως, πιστεύω ότι η παράταξη δυναμώνει μέσα από την ενότητα, τη σύνθεση και τον αλληλοσεβασμό ανθρώπων που έχουν κοινές αγωνίες για την πατρίδα.

Τον κ. Σαμαρά, ως πρώην Πρωθυπουργό, τον σέβομαι απολύτως. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ δεν έχω να πάω πουθενά.

Αυτό που εύχομαι είναι ενότητα και σοβαρότητα, όχι διαρκή σενάρια διάσπασης, αποχωρήσεων και πολιτικών μετακινήσεων.

Οι πολίτες σήμερα περιμένουν λύσεις, δουλειά και ουσία. Όχι παραπολιτικά παιχνίδια και ιστορίες επιστημονικής φαντασίας.

Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που ορισμένοι κατασκευάζουν “ειδήσεις” γύρω από το πρόσωπό μου. Είναι οι ίδιοι που το 2019 και το 2023 έγραφαν ότι δήθεν μιλούσα σε άδειες καρέκλες στις προεκλογικές μου συγκεντρώσεις.

Τελικά, οι πολίτες απάντησαν μόνοι τους. Με τίμησαν το 2019 με 20.000 σταυρούς και τέσσερα χρόνια αργότερα με 30.000 ψήφους.

Γι’ αυτό αντιμετωπίζω εδώ και πολλά χρόνια τέτοιου είδους “πληροφορίες” με χαμόγελο και με κράνος, αν είμαι με τη μηχανή.