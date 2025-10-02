Καλεσμένη σε γάμο -Η Κατερίνα Διδασκάλου με πλισέ ολόσωμη φόρμα δίνει ιδέες σε γυναίκες 50+

Η Κατερίνα Διδασκάλου βρέθηκε στο Παρίσι και εντυπωσίασε με μια ολόσωμη πλισέ φόρμα της Δάφνης Βαλέντε.

Η Κατερίνα Διδασκάλου είναι μία από τις πιο κομψές και εντυπωσιακές παρουσίες της ελληνικής showbiz και το απέδειξε για ακόμη μία φορά με την πρόσφατη εμφάνισή της στο Παρίσι. Η ηθοποιός βρέθηκε σε ένα event του οίκου κοσμημάτων Zolatas στη γαλλική πρωτεύουσα και επέλεξε για την περίσταση ένα αέρινο jumpsuit με ιδιαίτερο κόψιμο σε βαρύ μπλε, που αγκάλιαζε ανέδειξε τη σιλουέτα της διακριτικό και κομψό τρόπο, από τη συλλογή της σχεδιάστριας Δάφνη Βαλέντε.

Το ρούχο ξεχώριζε για το off-shoulder σχέδιο του, που άφηνε ακάλυπτους τους ώμους, χαρίζοντας θηλυκότητα, ενώ οι κάθετες πιέτες -σήμα κατατεθέν της Ελληνίδας designer- έκαναν το look ακόμα πιο ενδιαφέρον.

Το jumpsuit, με τη σωστή εφαρμογή στη μέση, τόνιζε το σώμα της χωρίς να είναι υπερβολικό, κάτι που το καθιστά ιδανική επιλογή για γυναίκες άνω των 50 που θέλουν να ντύνονται κομψά και εκλεπτυσμένα. Η Κατερίνα Διδασκάλου συνδύασε το jumpsuit με χρυσά κοσμήματα, ένα statement κολιέ και βραχιόλι του οίκου Zolotas, που έδωσαν την απαραίτητη λάμψη στο look, ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνιση με μαύρα πέδιλα με λεπτά λουράκια -την πιο διαχρονική και ασφαλή επιλογή για βραδινές εμφανίσεις.

Το συγκεκριμένο outfit είναι ιδανικό για γυναίκες άνω των 50 αν είναι καλεσμένες σε γάμο γιατί ισορροπεί ανάμεσα στην κομψότητα και τη μοντέρνα αισθητική. Το σκούρο μπλε χρώμα κολακεύει κάθε σιλουέτα και παραμένει το πιο elegant και chic που μπορεί να φορέσει μια γυναίκα, ενώ το jumpsuit λειτουργεί ως μια πιο σύγχρονη εναλλακτική του βραδινού φορέματος. Επιπλέον, το off–shoulder κόψιμο δίνει έμφαση στη διαχρονική θηλυκότητα.

Δείτε την εμφάνιση της Κατερίνας Διδασκάλου