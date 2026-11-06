Κάλας προς Πούτιν: «Δεν έχει δικαίωμα βέτο στην ασφάλεια της Ευρώπης»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει δικαίωμα να ασκεί βέτο σε ζητήματα ευρωπαϊκής ασφάλειας, ξεκαθάρισε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, τονίζοντας ότι η Ουκρανία πρέπει να ενταχθεί πλήρως στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας.

Μιλώντας από τη Βαρσοβία, παρουσία του Πολωνού υπουργού Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι και του Ουκρανού ομολόγου του Αντρίι Σιμπίχα, η Κάλας υπογράμμισε ότι η Ευρώπη διαθέτει ήδη τους θεσμούς που απαιτούνται για τη διασφάλιση της ασφάλειάς της.

«Έχουμε ήδη μια ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας. Τόσο το ΝΑΤΟ όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν τους αντίστοιχους ρόλους τους. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία ενσωματώνεται σε αυτή την αρχιτεκτονική», δήλωσε.

Η θέση της ΕΕ για την ειρήνη στην Ουκρανία

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας τόνισε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει ουσιαστικό ρόλο σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία.

Παράλληλα, ζήτησε να σταματήσουν οι ενέργειες δολιοφθοράς που αποδίδονται στη Ρωσία σε ευρωπαϊκό έδαφος, συνδέοντας την ασφάλεια της Ουκρανίας με τη συνολική ασφάλεια της Ευρώπης.