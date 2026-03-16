Κάλας: Η ΕΕ θα συζητήσει πώς να διατηρήσει ανοιχτό το στενό του Ορμούζ – Είναι προς το συμφέρον μας

από Team MyPortal.gr
Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα συζητήσουν τι μπορεί να γίνει από την ευρωπαϊκή πλευρά για να παραμείνει ανοιχτό το στενό του Ορμούζ, δήλωσε τη Δευτέρα η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλας.

“Είναι προς το συμφέρον μας να διατηρηθεί ανοιχτό το στενό του Ορμούζ και γι’ αυτό συζητάμε επίσης τι μπορούμε να κάνουμε από την ευρωπαϊκή πλευρά σε αυτό το θέμα”, δήλωσε, μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν από τη συνεδρίαση της ΕΕ για θέματα εξωτερικών υποθέσεων στις Βρυξέλλες, όπως μεταδίδει το Reuters.

