Καλαφάτης: Στην Ελλάδα, περισσότερες από 400.000 επιχειρήσεις αξιοποιούν ήδη λύσεις AI

«Στόχος μας είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη , η νέα αυτή τεχνολογία, να γίνει κτήμα της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας, ώστε κάθε επιχειρηματίας, ανεξαρτήτως μεγέθους, να βρει τα εργαλεία για να καινοτομήσει», τονίζει ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την Έρευνα και την Καινοτομία, Σταύρος Καλαφάτης σε συνέντευξη του.

«Τα δεδομένα δείχνουν μια εντυπωσιακή δυναμική: οι εταιρείες που ενσωματώνουν την ΤΝ βλέπουν τετραπλάσια αύξηση παραγωγικότητας σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους. Στην Ελλάδα, περισσότερες από 400.000 επιχειρήσεις αξιοποιούν ήδη λύσεις AI, με το 34% να τη χρησιμοποιεί συστηματικά. Καταγράφουμε αύξηση 55% σε ένα έτος, τη δεύτερη υψηλότερη στην Ευρώπη».

Όπως επισημαίνει ο κ. Καλαφάτης: «Το 89% των επιχειρήσεων που υιοθέτησαν AI αναφέρει αύξηση εσόδων κατά μέσο όρο 18%. Παρά την ικανοποίηση, έχουμε ακόμη δρόμο και εργαζόμαστε εντατικά με το οικοσύστημα καινοτομίας».

«Η λέξη κλειδί είναι η εξειδίκευση»

Ερωτώμενος σχετικά με τον τρόπο που οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη ο Υφυπουργός Ανάπτυξης σ΄ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον τονίζει ότι: «Η λέξη κλειδί είναι η εξειδίκευση». Και εξηγεί ότι: «Το 75% των εργοδοτών στην Ευρώπη δυσκολεύεται να καλύψει θέσεις εργασίας σχετικές με την ΤΝ, ενώ στην Ελλάδα το 41% των εργαζομένων αναγνωρίζει την ανάγκη για περαιτέρω ανάπτυξη γνώσεων».

«Αυτό το εμπόδιο», επισημαίνει ο κ. Καλαφάτης, «το μετατρέπουμε σε ευκαιρία μέσω του Εθνικού Σχεδίου για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες με συνεκτική στρατηγική εναρμονισμένη με τον ευρωπαϊκό κανονισμό AI Act», υπενθυμίζοντας ότι: «H Ελλάδα -σύμφωνα με τη Eurostat- βρίσκεται στην πρώτη θέση στην Ε.Ε. στη χρήση εργαλείων ΤΝ από νέους, με ποσοστό 83,5%».

Όπως αναφέρει: «Επενδύουμε στην εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα, από το δημοτικό μέχρι τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Πολύτιμες είναι οι συνεργασίες μας με κολοσσούς όπως η OpenAI, η Google και η Mistral AI. Μέσω του “Greek AI Startup Accelerator” της OpenAI, νεοφυείς επιχειρήσεις αποκτούν δωρεάν πρόσβαση σε κορυφαία μοντέλα για την ανάπτυξη AI-native λύσεων. Επίσης, τρέχουμε πιλοτικά προγράμματα εισαγωγής της ΤΝ στα σχολεία και τη δημόσια διοίκηση».

Αναφερόμενος, ειδικότερα, σε ενέργειες μέσω των οποίων η Κυβέρνηση στηρίζει την ενσωμάτωση της ΤΝ ως αναπτυξιακό εργαλείο των επιχειρήσεων ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, αφού υπενθυμίζει ότι:

«Το 2025 η Ελλάδα πέτυχε τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης επενδύσεων VC στην Ευρώπη (+722%), με την ΤΝ να ηγείται», τονίζει ότι: «Αυτό είναι προϊόν πολιτικής σε τρία επίπεδα: Σε θεσμικό επίπεδο: Μέσω του Elevate Greece στηρίξαμε 1.044 startups με 8.500 εργαζομένους υψηλής εξειδίκευσης. Σε χρηματοδοτικό επίπεδο: Μέσω του EquiFund επενδύθηκαν πάνω από 500 εκατ. ευρώ και μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας 362 εκατ. ευρώ. Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος ενσωματώνει ειδικά καθεστώτα για “Σύγχρονες Τεχνολογίες” και “Ψηφιακό Μετασχηματισμό”. Και σε μεταρρυθμιστικό επίπεδο: Θεσπίσαμε υπερέκπτωση δαπανών R&D έως 315%, δίνοντας κίνητρα 50% στους Επενδυτικούς Αγγέλους. Παράλληλα, η νέα Golden Visa για startups προσελκύει διεθνή κεφάλαια».

Επιπλέον, όπως αναφέρει ο κ. Καλαφάτης, μέσω της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «Ερευνώ – Καινοτομώ» της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου (2021-2027), της εξειδίκευσης του Ειδικού Στόχου 1.4 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης με δράσεις Δημόσιας Δαπάνης 140 εκατ. ευρώ, μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021-2027), «με τα προγράμματα «Ορίζων Ευρώπη» και «Ψηφιακή Ευρώπη», που προβλέπουν επενδύσεις στην ΤΝ, στηρίζουμε τις επιχειρήσεις στην ψηφιακή μετάβαση και την καινοτομία».

«Η χώρα μας θα φιλοξενήσει το AI Factory “AI Pharos” στο Λαύριο (προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ) και τον υπερ-υπολογιστή “Δαίδαλο” (60 εκατ. ευρώ), ενώ προετοιμάζουμε ήδη και δεύτερο εργοστάσιο ΤΝ στην Κοζάνη. Παρακολουθούμε επίσης στενά τη θεσμοθέτηση του “EU Inc.” για τη διευκόλυνση των τεχνολογικών εταιρειών», επισημαίνει ο Υφυπουργός Ανάπτυξης.