Καλαφάτης: Η Θεσσαλονίκη μετασχηματίζεται σε πόλη – πόλο ανάπτυξης και καινοτομίας 

«Η Θεσσαλονίκη που οραματιζόμαστε δεν σταματά στο μετρό, στις ράγες ή στο flyover – Υψώνουμε το νέο, καινοτόμο πρόσωπο της πόλης».

«Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Εξελίσσεται. Μετασχηματίζεται σε πόλη πόλο ανάπτυξης, καινοτομίας, πολιτισμού. Η αλλαγή αυτή γίνεται στην πράξη – όχι στα λόγια: Με δεκάδες έργα η πόλη παίρνει ό,τι, εδώ και δεκαετίες, δικαιούνταν. Γίνεται πόλη λειτουργική και παράλληλα ανθρώπινη. Αλλά -κυρίως- γίνεται πόλη με προοπτική. Αλλάζει βηματισμό. Κινείται, πλέον, σε τροχιά μέλλοντος. Και αυτό δεν είναι κάτι που απλώς τυχαίνει να συμβαίνει Είναι συγκεκριμένη πολιτική βούληση, συγκεκριμένη επιλογή. Μια συγκεκριμένη και στοχευμένη πολιτική, που φέρνει απτά αποτελέσματα. Είναι η πολιτική της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, επιλογή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, να γίνει η Θεσσαλονίκη μας πρωταγωνίστρια στην νέα εποχή» τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Σταύρος Καλαφάτης, στην εκδήλωση που οργάνωσε απόψε, στο Ξενοδοχείο Met, με θέμα «Η Θεσσαλονίκη στη νέα εποχή».

Ανέφερε ενδεικτικά πως «η Θεσσαλονίκη πρωτοπορεί στη νέα εποχή και μέσα από τις μεγάλες συνέργειες, αφού η καινοτομία έχει νόημα μόνο όταν συναντά την κοινωνία. Όταν η έρευνα γίνεται υπηρεσία προς τον πολίτη». Υπογράμμισε τις συνεργασίες του κορυφαίου Ερευνητικού Κέντρου στην Εφαρμοσμένη Έρευνα, του ΕΚΕΤΑ που εδρεύει εδώ στη Θεσσαλονίκη «ένα κέντρο που δίνει λύσεις στις σύγχρονες προκλήσεις», με την ΕΥΑΘ, όπου νέες τεχνολογίες και σύγχρονες μέθοδοι διασφαλίζουν την κορυφαία ποιότητα του νερού που φτάνει σε κάθε σπίτι, με τους Δήμους όπου η τεχνολογία αξιοποιείται ώστε η καθημερινότητά μας να είναι πιο λειτουργική, με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, ώστε με την πρωτοποριακή πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης ο επαγγελματίας της Θεσσαλονίκης με ένα κλικ να βρίσκει την τεχνολογία που χρειάζεται για την επιχείρησή του, με τη διοίκηση του Καυτανζογλείου Σταδίου, «ώστε να μετατραπεί το στάδιο σε ένα υπερσύγχρονο tech γήπεδο στην υπηρεσία του αθλητισμού της πόλης».

Ανακοίνωσε, ακόμη, ότι «μέσα στο 2026, η Θεσσαλονίκη θα φιλοξενήσει το 1ο Φεστιβάλ Καινοτομίας, στοχευμένο στις Νεοφυείς Επιχειρήσεις – τον πιο δυναμικό κρίκο του Ελληνικού Οικοσυστήματος. Για να εκφραστεί με κάθε τρόπο η δημιουργική ενέργεια της πόλης» καθώς «διεθνείς ηγέτες των νέων τεχνολογιών επενδύουν πλέον στη Θεσσαλονίκη, δημιουργώντας χιλιάδες θέσεις εργασίας, γιατί αναγνώρισαν την αξία και την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού μας. Και δίπλα τους, η δυναμική κοινότητα των Startups που μεγαλώνει διαρκώς, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου η γνώση παράγει πλούτο και αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας».

Τόνισε ότι «η Θεσσαλονίκη εδραιώνεται πλέον ως ένας πανίσχυρος Κόμβος Καινοτομίας». Έκανε ειδική μνεία στο AI Nucleus, το νέο εμβληματικό κέντρο του ΕΚΕΤΑ που είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στην Τεχνητή Νοημοσύνη και το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών, «που κάνει τη πόλη μας παγκόσμιο σημείο αναφοράς στην εξατομικευμένη ιατρική και τη μάχη κατά του καρκίνου». Όπως είπε ο κ. Καλαφάτης «Βρισκόμαστε απόψε εδώ σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι της ιστορίας και στέλνουμε όλοι μαζί ένα ηχηρό μήνυμα: Δυνατή Ελλάδα – Δυνατή Θεσσαλονίκη – Δυνατή Νέα Δημοκρατία.

Και είναι κρίσιμη στιγμή γιατί σήμερα πολλαπλές γεωπολιτικές, ενεργειακές και οικονομικές προκλήσεις δοκιμάζουν τις αντοχές σχεδόν όλης της οικουμένης -και φυσικά και της Ελλάδας. Κι όμως, σε αυτό το αβέβαιο ασταθές περιβάλλον που ισχυρές οικονομίες δοκιμάζονται, παγκόσμιες γεωπολιτικές σταθερές αμφισβητούνται και θεσμικές παραδοχές δεκαετιών καταρρίπτονται, η Ελλάδα προχωρά σταθερά μπροστά, μεταρρυθμιστικά, με αίσθημα ευθύνης και σοβαρότητας». Και υπογράμμισε: «Πάνω από όλα, πατριωτισμός είναι να χτίζεις μια Ελλάδα ρωμαλέα, με αυτοπεποίθηση. Μία Ελλάδα που δεν απειλεί κανέναν, αλλά και δεν φοβάται κανέναν. Πατριωτισμός είναι να επενδύεις, με ένα δωδεκαετές Πρόγραμμα ύψους 28 δις. ευρώ στην Αμυντική Θωράκιση της χώρας, να ενισχύεις την αντιπυραυλική προστασία πάνω από κάθε σπιθαμή της ελληνικής επικράτειας, από τα νησιά μας μέχρι την ενδοχώρα, να εγγυάσαι ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνη της απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή, μετά τις και από τις αμυντικές συμφωνίες με ΗΠΑ και Γαλλία» τόνισε και υπογράμμισε την αναγέννηση της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας, με παραγωγή Ελληνικών Drones και συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου και σύνδεση της έρευνας με την εθνική ασφάλεια, την έμπρακτη στήριξη στο έμψυχο δυναμικό στους άνδρες και τις γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων, την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια στο Ιόνιο και την οριοθέτηση ΑΟΖ, μετατρέποντας το διεθνές δίκαιο σε εθνικό κεκτημένο.

Όπως είπε, «πατριωτισμός είναι το απόρθητο των συνόρων μας στον Έβρο, η αδιαμφισβήτητη υπεροχή στους αιθέρες με την άμεση ένταξη των Rafale στην Πολεμική μας Αεροπορία, την είσοδο της χώρας στο πρόγραμμα των τελευταίας γενιάς μαχητικών F-35 και την αναβάθμιση των μαχητικών F-16, η αναβάθμιση του Πολεμικού μας Ναυτικού με τις υπερσύγχρονες ψηφιακές φρεγάτες Belharra. Πατριωτισμός τέλος είναι να έχεις την δύναμη και κυρίως την βούληση να σπεύσεις αμέσως να βοηθήσεις τα αδέρφια μας του Κύπριους. Να μην διστάσεις λεπτό. Να είσαι εκεί. Στο πεδίο. Δείχνοντας τον δρόμο στους συμμάχους σου. Και να στέλνεις ένα ξεκάθαρο μήνυμα, όπως το διατύπωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης: “Θα ήμασταν παρόντες έστω και μόνοι. Όμως στο πλευρό σας σήμερα δεν είμαστε μόνο εμείς. Η Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο”. Αυτό σημαίνει ηγεσία, αυτό σημαίνει πατριωτισμός στην πράξη, αυτό σημαίνει ισχυρή Ελλάδα». Ο κ. Καλαφάτης έκανε μια σύντομη αναφορά στα έργα που υλοποιούνται αυτήν τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη τονίζοντας πως «το master plan με τα 30 έργα για τη Θεσσαλονίκη του 2030, σχέδιο που με εντολή του Πρωθυπουργού είχα ξεκινήσει από τη θέση, του Υφυπουργού Μακεδονίας – Θράκης, υλοποιείται καθημερινά. Από τον Σεπτέμβριο του 2022 προγραμματίστηκαν πάνω από 30 έργα με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 9,35 δισ. ευρώ. Είδαμε έργα να παραδίδονται. Βλέπουμε έργα να υλοποιούνται. Άλλα να μπαίνουν σε επίπεδο συβάσεων».

Ειδικά για την ανάπλαση της ΔΕΘ τόνισε πως «η θέση της Κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη. Υλοποιούμε το έργο με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και εξασφαλισμένη δημόσια χρηματοδότηση 120 εκατ. ευρώ. Σε τρία χρόνια η Θεσσαλονίκη θα έχει ένα σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο. Με την κατασκευή δύο νέων κτηρίων, τη διατήρηση ιστορικών περιπτέρων και του «Παλέ ντε Σπορ» και την ανακαίνιση του Συνεδριακού Κέντρου “Ιωάννης Βελλίδης”. Η Θεσσαλονίκη, παράλληλα, θα αποκτήσει περισσότερα από 100 χιλιάδες τ.μ. πρασίνου και πάρκου αναψυχής. Μια ανάσα ζωής στο κέντρο της πόλης για τους Θεσσαλονικείς αλλά και τους επισκέπτες της». Και συνέχισε: «Η Θεσσαλονίκη που οραματιζόμαστε δεν σταματά στο μετρό, στις ράγες ή στο flyover. Αυτά είναι τα απαραίτητα θεμέλια, είναι η βάση για να λειτουργήσει μια σύγχρονη πόλη. Πάνω σε αυτά τα θεμέλια, όμως, εμείς υψώνουμε το νέο, καινοτόμο πρόσωπο της Θεσσαλονίκης».

Και ο κ. Καλαφάτης κατέληξε: «στα μέσα του προηγούμενου αιώνα και για πολλά χρόνια υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα που άλλαξε το ρου της ιστορίας της Ελλάδος, της Μακεδονίας, της Θεσσαλονίκης. Ήταν ο ιδρυτής της Μεγάλης, Λαϊκής, Φιλελεύθερης παράταξης μας, της Νέας Δημοκρατίας. Ο Εθνάρχης μας, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής.Κράτησε την Ελλάδα όρθια, την οδήγησε στον δρόμο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και άνοιξε νέες προοπτικές για την ανάπτυξη της Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης. Το όραμα του για μια Ελλάδα που κοιτάζει μπροστά, παραμένει φωτεινό για όλους.

Σήμερα συνεχίζουμε να πιστεύουμε σε αυτό το όραμα και να το υλοποιούμε χτίζοντας την Θεσσαλονίκη του 2030 υπό την ηγεσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σε αυτόν τον δρόμο της προόδου, σας καλώ να συμπορευτούμε. Να βρισκόμαστε στις επάλξεις, για να κερδίσουμε τις μάχες που έρχονται. Μάχες που έχουμε άλλωστε αποδείξει ότι ξέρουμε να δίνουμε και να τις κερδίζουμε. Με την βοήθεια του Θεού και πίστη στις δυνάμεις μας, θα το κάνουμε και πάλι. Θα το κάνουμε όλοι μαζί. Για το εθνικό καλό, για το μέλλον των παιδιών μας, Για την ισχυρή Ελλάδα που θέλουμε, σε μια Θεσσαλονίκη που αγαπάμε»!