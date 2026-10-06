Κακοκαιρία στην Κρήτη: «Κόκκινα» κτήρια στην Ιεράπετρα έβγαλαν οι αυτοψίες – Συνεχίζεται ο έλεγχος

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αυτοψίες για την καταγραφή ζημιών και την καταβολή αποζημιώσεων σε κτήρια που υπέστησαν ζημιές από την κακοκαιρία στην Κρήτη .

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης δύο κτήρια και δύο επιχειρήσεις χαρακτηρίστηκαν κόκκινα κατά τους ελέγχους στο δήμο Ιεράπετρας και Μυλοποτάμου.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι αρμόδιες υπηρεσίες επιχειρούν από την πρώτη στιγμή στο πεδίο και κατά τη δεύτερη ημέρα των αυτοψιών πραγματοποιήθηκαν συνολικά 40 αυτοψίες στις Δημοτικές Κοινότητες Αγίου Ιωάννου του Δήμου Ιεράπετρας και Αξού, Βενίου και Ζωνιανών του Δήμου Μυλοποτάμου.

1.Στη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Ιωάννου του Δήμου Ιεράπετρας πραγματοποιήθηκαν 9 αυτοψίες. Από αυτές, 7 κτήρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, κανένα κτήριο κίτρινο και 2 κτήρια κόκκινα.

2.Στη Δημοτική Κοινότητα Αξού του Δήμου Μυλοποτάμου πραγματοποιήθηκαν 7 αυτοψίες. Και τα 7 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, ενώ δεν καταγράφηκε κανένα κίτρινο ή κόκκινο κτίριο.

3.Στη Δημοτική Κοινότητα Βενίου του Δήμου Μυλοποτάμου πραγματοποιήθηκαν 10 αυτοψίες. Και τα 10 κτήρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, χωρίς να καταγραφεί κανένα κίτρινο ή κόκκινο κτήριο.

4.Στη Δημοτική Κοινότητα Ζωνιανών του Δήμου Μυλοποτάμου πραγματοποιήθηκαν 14 αυτοψίες. Και τα 14 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, χωρίς να καταγραφεί κανένα κίτρινο ή κόκκινο κτίριο.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, σε επίπεδο συνολικής καταγραφής ανά Δημοτική Κοινότητα, στον Δήμο Ιεράπετρας και συγκεκριμένα στη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Ιωάννου έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 20 αυτοψίες, από τις οποίες 18 κτήρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, κανένα κίτρινο και 2 κόκκινα.

Στον Δήμο Μυλοποτάμου, στη Δημοτική Κοινότητα Αξού έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 7 αυτοψίες, με 7 πράσινα κτίρια και κανένα κίτρινο ή κόκκινο. Στη Δημοτική Κοινότητα Βενίου έχουν πραγματοποιηθεί 10 αυτοψίες, με 10 πράσινα κτίρια και κανένα κίτρινο ή κόκκινο. Στη Δημοτική Κοινότητα Ζωνιανών έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 23 αυτοψίες, από τις οποίες 22 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 1 κτήριο κίτρινο και κανένα κόκκινο.

Κόκκινες δύο επιχειρήσεις

Συνολικά, στους δύο δήμους έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής 60 αυτοψίες. Από το σύνολο των κτιρίων που ελέγχθηκαν, 57 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 1 κίτρινο και 2 κόκκινα. Σε ό,τι αφορά τη χρήση των κτηρίων, από τις 60 αυτοψίες οι 30 αφορούν κατοικίες. Και οι 30 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν πράσινες.

Στους επαγγελματικούς χώρους πραγματοποιήθηκαν 16 αυτοψίες, από τις οποίες οι 14 αφορούν κτίρια που χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 1 κτίριο χαρακτηρίστηκε κίτρινο και 2 κτήρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα.

Στην κατηγορία των Ιερών Ναών και των δημόσιων κτιρίων δεν έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής κτίριο που να έχει υποβληθεί σε αυτοψία. Στα λοιπά κτίρια, όπως αποθήκες και στάβλοι, πραγματοποιήθηκαν 14 αυτοψίες. Από αυτά, 13 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 1 κίτρινο και κανένα κόκκινο.

«Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα Κρατικής Αρωγής, Κώστας Κατσαφάδος, παρακολουθεί στενά την πορεία των αυτοψιών και τον συντονισμό των ενεργειών, με στόχο την άμεση και πλήρη καταγραφή των ζημιών και την ταχύτερη δυνατή ενεργοποίηση των διαδικασιών κρατικής αρωγής», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου. Παράλληλα επισημαίνεται ότι προτεραιότητα αποτελεί η γρήγορη και πλήρης καταγραφή των αναγκών, η στενή συνεργασία με τους Δήμους, την Περιφέρεια και τις τοπικές αρχές και, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών και την υποβολή πλήρων φακέλων, η άμεση στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων που επλήγησαν.

Τέλος, όπως υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση, η διαδικασία των αυτοψιών και της καταγραφής των ζημιών συνεχίζεται, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε διαρκή συντονισμό με τους Δήμους, την Περιφέρεια και τις τοπικές αρχές.