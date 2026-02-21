Κακοκαιρία στη Λήμνο: Δυσκολία στις μετακινήσεις – Ήχησε το 112

Ήχησε το 112 στη Λήμνο λόγω έντονης κακοκαιρίας, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους καθώς χείμαρρος υπερχείλισε και μετέτρεψε τους δρόμους σε ορμητικά ρεύματα νερού. Η στάθμη του νερού ανέβηκε απότομα, παρασύροντας φερτά υλικά και δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για οδηγούς και πεζούς.

Αυτά αναφέρει το τοπικό μέσο Limnosreport, σύμφωνα με το οποίο, σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν στην Μύρινα Λήμνου και ειδικότερα στην περιοχή της Αγίας Τριάδας και στην πλατεία Ελ. Βενιζέλου στα ΚΤΕΛ.

Μήνυμα 112

Το πρωί του Σαββάτου, μήνυμα από το 112 ήχησε στη Λήμνο καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν τα σημεία όπου καταγράφονται πλημμυρικά επεισόδια. Η ένταση της βροχόπτωσης προκάλεσε προβλήματα και σε άλλα σημεία της πόλης, με χαρακτηριστικό όπου καταγράφηκαν δυσκολίες στην κυκλοφορία.