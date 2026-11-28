Σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται το Σαββατοκύριακο (28 και 29 Νοεμβρίου) προχώρησε η ΕΜΥ. Κύρια χαρακτηριστικά της νέας επιδείνωσης θα είναι οι θυελλώδεις άνεμοι, οι έντονες βροχές, οι καταιγίδες και η πτώση της θερμοκρασίας.