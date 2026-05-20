Κακλαμάνης: Κοινοβουλευτική εκτροπή η διαρροή της συνομιλίας Ανδρουλάκη με τον διοικητή της ΕΥΠ

Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παρέπεμψε σήμερα ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, τις διαρροές διαλόγων της απόρρητης συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, στην οποία είχε κληθεί σε ακρόαση ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλής Δεμίρης.

«Η αναφορά σε απόρρητες συνεδριάσεις δεν υπάρχει σε άλλες κοινοβουλευτικές διαδικασίας. Μόνο για τις ακροάσεις του διοικητή της ΕΥΠ στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και αυτό δείχνει την σοβαρότητα της κατάστασης. Θα ζητήσω αύριο το πρωί από την Επιτροπή Δεοντολογίας να συλλέξουν τα πάντα, να κάνουν έρευνα από που διέρρευσαν και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα να προχωρήσουν στις νόμιμες διαδικασίες. Νόμιμες διαδικασίες είναι έως και ποινικό αδίκημα. Αυτά που έχει γίνει δεν είναι απλά ευτελισμός της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, είναι κοινοβουλευτική εκτροπή», είπε χαρακτηριστικά ο Νικήτας Κακλαμάνης.

Ο διοικητής της ΕΥΠ είχε κληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, μετά από αιτήματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Η ακρόασή του έγινε σύμφωνα με το άρθρο 43Α του Κανονισμού της Βουλής το οποίο ορίζει ότι «οι συζητήσεις για τη δραστηριότητα της ΕΥΠ είναι απόρρητες και τα μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής δεσμεύονται να τηρούν το απόρρητο αυτό και μετά τη λήξη της θητείας τους».

Το χρονικό της υπόθεσης

Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν πως «το ΠΑΣΟΚ διέρρευσε, μέσω email σε δημοσιογράφους έναν διάλογο – προϊόν κοπτοραπτικής – από απόρρητη συνεδρίαση της επιτροπής Θεσμών».

Οι ίδιες πηγές τόνισαν ότι ο διάλογος αυτός έχει αναφορές στον εν ενεργεία διοικητή της ΕΥΠ, ο οποίος «χειρίζεται κρίσιμα ζητήματα εθνικής ασφάλειας».

Οι διαρροές προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του προέδρου της Βουλής, ο οποίος έκανε λόγο για κοινοβουλευτική εκτροπή, υπενθυμίζοντας ότι ο κανονισμός της Βουλής προβλέπει απόρρητες συνεδριάσεις μόνο για τις ακροάσεις του διοικητή της ΕΥΠ.

Ο Ν. Ανδρουλάκης απείλησε τον διοικητή της ΕΥΠ με παραπομπή στη Δικαιοσύνη

Κατά της διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε επίθεση στον διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμίρη, ζητώντας να του χορηγηθεί ο πλήρης φάκελος που αφορά την υπόθεση της παρακολούθησής του. Παράλληλα στράφηκε και κατά του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που δεν βρέθηκε στη διαδικασία.

«Αντιλαμβάνεστε ασφαλώς ότι με εξωθείτε να προβώ σε νομικά μέτρα σε βάρος παντός υπευθύνου μη εξαιρουμένου και εσάς του ιδίου; Με εξωθείτε σε κάτι πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά. Ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να στραφώ νομικά κατά του Διοικητή της ΕΥΠ» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην παρέμβασή του, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, επικρότησε αρχικά την παρουσία του κ. Δεμίρη στην Επιτροπή τονίζοντας ότι έπραξε αυτό «που επιτάσσει το καθήκον του ως Διοικητής της ΕΥΠ, σε αντίθεση με τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα, ο οποίος δεν προσέρχεται επικαλούμενος τη διάκριση των εξουσιών».

Όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης, «είναι απόλυτα αδικαιολόγητη η άρνηση αυτή για ανώτατο κρατικό λειτουργό, ο οποίος έχει υποχρέωση όχι μόνον να προστατεύει την ανεξαρτησία της δικαιοδοτικής κρίσης αλλά και να συνεισφέρει στη λειτουργία της Βουλής και των εκπροσώπων του λαού, στο όνομα του οποίου άλλωστε απονέμεται και η δικαιοσύνη».

«Ο κ. Τζαβέλλας, ο οποίος υπέγραφε ο ίδιος παρακολουθήσεις, αντί να δηλώσει αποχή από την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων, προτίμησε να απέχει από τη λογοδοσία ενώπιον της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων. Και οι κρίνοντες, λοιπόν, κρίνονται», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Στη συνέχεια, και πάντα σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απευθυνόμενος στον κ. Δεμίρη, τον κατηγόρησε ότι η άρνηση του να συμμορφωθεί με την ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας 465/2024 προκαλεί αλγεινή εντύπωση.

«Εκεί κρίθηκε ότι όταν η απόφαση για τον περιορισμό του απορρήτου των επικοινωνιών χορηγείται βάσει αιτιολογημένου και εμπεριστατωμένου αιτήματος των αρμόδιων εθνικών αρχών, πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα παρακολουθούμενα πρόσωπα μπορούν να έχουν πρόσβαση όχι μόνο στην χορήγηση της άδειας, αλλά και στην αίτηση της αρχής που ζήτησε την άδεια, ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν τους λόγους που επικαλείται για να χορηγηθεί η άδεια αυτή», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης και πρόσθεσε:

«Στην δική μου περίπτωση, όμως, η ΑΔΑΕ μου γνωστοποίησε μόνο τον αριθμό της διάταξης και όχι τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, τα οποία η υπηρεσία σας αρνήθηκε να χορηγήσει και με δική σας προσωπική ευθύνη.

Οπότε τα ερωτήματα είναι σαφή: Γιατί δεν συμμορφώνεστε με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας;

Σας καλώ να χορηγήσετε άμεσα τον φάκελο με τα στοιχεία που συνόδευσαν τη διάταξη άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών ως οφείλετε.

Και να είστε σαφής σε σχέση με την ύπαρξη του φακέλου αυτού και όχι ήξεις – αφήξεις. Άλλωστε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει δηλώσει ενώπιον μου στην τηλεμαχία του 2023 ότι ουδείς λόγος εθνικής ασφάλειας συνέτρεχε για την παρακολούθησή μου.

Συνεπώς, ποιος είναι ο λόγος απορρήτου που επικαλείστε, όταν ο πολιτικός σας προϊστάμενος, ο κ. Μητσοτάκης, λέει ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος;».

Συνεχίζοντας ο κ. Ανδρουλάκης, ζήτησε από τον κ. Δεμίρη, «να συμμορφωθεί με τη ρητή κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας».

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο κ. Ανδρουλάκης σχολιάζοντας την εισαγωγική τοποθέτηση του κ. Δεμίρη στην Επιτροπή του καταλόγισε υποκρισία.

«Είπατε ότι αναλάβατε να κάνετε μια νέα ΕΥΠ και παραλάβατε μια κατάσταση σε δύσκολες συνθήκες, εξηγείστε μας τι εννοείτε ακριβώς. Ποιες είναι αυτές οι δύσκολες συνθήκες που σας ανάγκασαν να κάνετε μια νέα ΕΥΠ;

Δεύτερον, αναφέρατε ότι στις εποχές των μεγάλων προκλήσεων θέλετε να δημιουργήσετε ένα πλαίσιο προστασίας των επικοινωνιών των αξιωματούχων της χώρας. Θέλω να σας θυμίσω ότι μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας, είχα ζητήσει να ελεγχθούν τα κινητά υπουργών, βουλευτών και όλων των αξιωματούχων για να προστατευτούν από τα παράνομα λογισμικά. Δεν κάνατε τίποτα. Άρα, περισσότερο βλέπω υποκρισία παρά αγωνία προστασίας της εθνικής ασφάλειας», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

Κυβερνητικές πηγές κατά Ανδρουλάκη: Μετεξελίσσεται σε «πράσινη Ζωή»

Κυβερνητικές πηγές εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ.

«Είχαμε κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ ότι έχει μετατραπεί σε “πράσινο ΣΥΡΙΖΑ”. Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε “πράσινη Ζωή”», καταλήγουν οι ίδιες πηγές.

Την Παρασκευή η πρόταση για εξεταστική

Σημειώνεται ότι η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλή των Ελλήνων όρισε για την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026 τη συζήτηση στην Ολομέλεια επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών.

Η συγκεκριμένη κοινοβουλευτική διαδικασία έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη ιδιαίτερα φορτισμένο πολιτικό σκηνικό, καθώς μία ημέρα νωρίτερα, την Πέμπτη 21 Μαΐου, η Ολομέλεια της Βουλής θα συζητήσει και θα αποφασίσει για το αίτημα σύστασης προανακριτικής επιτροπής που έχουν καταθέσει το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ – Νέα Αριστερά.

Η πρόταση αφορά τους πρώην υπουργούς της Νέα Δημοκρατία, Σπήλιος Λιβανός και Φωτεινή Αραμπατζή, οι οποίοι ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πλαίσιο της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, η οποία πραγματοποιείται υπό καθεστώς απορρήτου.