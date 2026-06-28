Κακλαμάνης : Η τσέπη των πολιτών θα κρίνει τις εκλογές – Προτεραιότητα η μάχη κατά των καρτέλ

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ακρίβειας άσκησε ο Χρήστος Κακλαμάνης, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο ΕΡΤnews, υποστηρίζοντας ότι το αυξημένο κόστος ζωής αποτελεί καθοριστικό παράγοντα που θα επηρεάσει το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών.

«Πάντα η τσέπη των πολιτών σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό κρίνει τις εκλογές», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα για να περιορίσει την ακρίβεια. Όπως είπε, «η ακρίβεια είναι ένα εργαλείο δημοσιονομικής πολιτικής», καθώς, κατά την εκτίμησή του, μέσω του πληθωρισμού αυξάνονται τα φορολογικά έσοδα και μειώνεται το δημόσιο χρέος, ενώ το βάρος μεταφέρεται στα νοικοκυριά.

«Μέσω της ακρίβειας, σιγά σιγά το δημόσιο χρέος γίνεται ιδιωτικό χρέος των πολιτών», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση επιλέγει να λαμβάνει «μέτρα-ασπιρίνες» αντί για ουσιαστικές παρεμβάσεις. Παράλληλα, εκτίμησε ότι εργαλεία όπως το «καλάθι του νοικοκυριού» ή τα πρόστιμα στην αγορά δεν έχουν φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ

Αναφερόμενος στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κακλαμάνης έθεσε ως βασικές προτεραιότητες τη μείωση των έμμεσων φόρων, επισημαίνοντας ότι «δεν υπάρχει κανένας λόγος να παραμένει τόσο υψηλός ο ΦΠΑ», καθώς και τον «ανελέητο πόλεμο στα καρτέλ» της ενέργειας και του λιανεμπορίου, κάνοντας λόγο για εναρμονισμένες πρακτικές που διατηρούν υψηλές τις τιμές.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο στεγαστικό ζήτημα, χαρακτηρίζοντάς το έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες πίεσης για τα ελληνικά νοικοκυριά. Όπως είπε, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για κοινωνική κατοικία ακολουθεί ευρωπαϊκά πρότυπα που εφαρμόζονται ήδη σε χώρες όπως η Ισπανία και η Γαλλία.

«Όποιος ζει από τον μισθό του και δεν έχει ιδιόκτητο σπίτι, όσο καλός και να είναι ο μισθός του, αν έχει οικογένεια, έχει τεράστιο πρόβλημα επιβίωσης», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι το υψηλό κόστος στέγασης αποτελεί πλέον βασικό εμπόδιο ακόμη και για νοικοκυριά με σχετικά υψηλά εισοδήματα.

Ερωτηθείς για τη δημοσκοπική εικόνα του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κακλαμάνης αναγνώρισε ότι ο στόχος της πρωτιάς έχει καταστεί δυσκολότερος μετά τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις και την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή της χώρας, επιμένοντας ωστόσο ότι το κόμμα διαθέτει προγραμματική πρόταση που μπορεί να πείσει τους πολίτες. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δέχεται «πολύ ξύλο επικοινωνιακά», ενώ εκτίμησε πως οι εσωκομματικές εντάσεις είναι μικρότερες από την εικόνα που παρουσιάζεται δημόσια.

Κλείνοντας, τόνισε ότι η ευθύνη για την πορεία του ΠΑΣΟΚ δεν βαραίνει αποκλειστικά την ηγεσία, αλλά συνολικά τα στελέχη του κόμματος, σημειώνοντας πως «αν το ΠΑΣΟΚ δεν τα καταφέρει, η ευθύνη δεν είναι μόνο του αρχηγού».