Κακλαμάνης για θάνατο Βάγιας Νέστορα: «Απώλεια μιας αθώας ζωής από εγκληματικά χέρια τρομοκρατών»

Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, μόλις πληροφορήθηκε την απώλεια της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, η οποία κατέληξε έπειτα από εγκληματική επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό κατά συγγενούς της και στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Με ανείπωτη θλίψη και βαθιά οδύνη πληροφορήθηκα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, η οποία έπεσε θύμα μιας τυφλής και αποτρόπαιης τρομοκρατικής πράξης βίας. Η απώλεια μιας αθώας ζωής από εγκληματικά χέρια τρομοκρατών αποτελεί πλήγμα για ολόκληρη την κοινωνία και τον πολιτισμό μας.

Σήμερα δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να απαλύνουν τον πόνο των οικείων της. Θέλω, ωστόσο, να διαβεβαιώσω ότι τέτοιες ειδεχθείς πράξεις, που επιχειρούν να σπείρουν τον τρόμο και να κλονίσουν το δημοκρατικό μας πολίτευμα και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές. Η Δημοκρατία μας, με αποφασιστικότητα και προσήλωση στο κράτος δικαίου, θα υπερασπιστεί την ανθρώπινη ζωή και την κοινωνική ειρήνη Και θα κερδίσει.

Εκφράζω τα ειλικρινή και θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της εκλιπούσης, σε αυτές τις ώρες της βαθιάς δοκιμασίας».