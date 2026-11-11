Κακλαμάνης από Λευκωσία: Άκυρο το τουρκολιβυκό – Απορρίπτουμε τον αναθεωρητισμό στην Αν. Μεσόγειο

Μήνυμα κατά των αναθεωρητικών πρακτικών στην Ανατολική Μεσόγειο και της απόπειρας νομιμοποίησης του Τουρκολιβυκού Μνημονίου έστειλε ο Νικήτας Κακλαμάνης από τη Λευκωσία, όπου συμμετείχε στη 2η Τριμερή Συνάντηση των Προέδρων των Κοινοβουλίων Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου.

«Σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ούτε αποδοχή τετελεσμένων», υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Βουλής, χαρακτηρίζοντας άκυρο και αντίθετο προς το Διεθνές Δίκαιο το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο του 2019. Όπως τόνισε, δεν μπορεί να αποτελέσει νόμιμη βάση για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών ούτε να παράγει έννομα αποτελέσματα έναντι τρίτων κρατών. Ο κ. Κακλαμάνης συνεχάρη την Πρόεδρο της κυπριακής Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, για την επιστολή-διάβημα προς κοινοβούλια και διεθνείς οργανισμούς, με αφορμή την έγκριση του Μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, χαρακτηρίζοντας την πρωτοβουλία της πράξη θεσμικής ευθύνης.

Παράλληλα, επανέλαβε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνεχίσει τις συνομιλίες με τη Λιβύη για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, με βάση το Διεθνές Δίκαιο, παραπέμποντας στη συμφωνία μερικής οριοθέτησης ΑΟΖ Ελλάδας – Αιγύπτου του 2020.

Για το Κυπριακό, έκανε λόγο για διεθνές ζήτημα εισβολής και κατοχής, επαναβεβαιώνοντας τη στήριξη της Αθήνας στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και στις προσπάθειες του ΟΗΕ για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Τάχθηκε, μάλιστα, υπέρ μιας λύσης χωρίς ξένα στρατεύματα και παρωχημένες ρυθμίσεις ασφαλείας.

Στο επίκεντρο οι ενεργειακές διασυνδέσεις

Σημαντικό μέρος της συνάντησης αφιερώθηκε στην ενεργειακή συνεργασία των τριών χωρών. Ο Πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε στα έργα GREGY Interconnector, για τη διασύνδεση Αιγύπτου – Ελλάδας, και Great Sea Interconnector, για τη σύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, καθώς και στη σημασία του φυσικού αερίου και του Κάθετου Διαδρόμου για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

Στην ατζέντα βρέθηκαν ακόμη οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, η ανθρωπιστική βοήθεια και η ανάγκη πολιτικής λύσης στη Λιβύη υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, οι τρεις Πρόεδροι υιοθέτησαν Κοινή Δήλωση, επαναβεβαιώνοντας την προσήλωσή τους στο Διεθνές Δίκαιο και την αντίθεσή τους στην επικύρωση του Τουρκολιβυκού Μνημονίου. Συμφώνησαν επίσης στην ενίσχυση της κοινοβουλευτικής συνεργασίας και στην προώθηση κοινών ενεργειακών πρωτοβουλιών.

Η επόμενη Τριμερής Συνάντηση των Προέδρων των Κοινοβουλίων Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου θα πραγματοποιηθεί στο Κάιρο, εντός του 2027.