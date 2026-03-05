Καισαριανή: Η στιγμή της εκτέλεσης των 200, οι νέες συγκλονιστικές φωτογραφίες

Συγκλονισμένη παραμένει η χώρα με την αποκάλυψη των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών την Πρωτομαγιά του 1944 από Γερμανούς ναζί στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, οι οποίες ήταν «στο σκοτάδι» για 82 χρόνια. Για πρώτη φορά,μιας ιστορίας από τις πιο σκοτεινές σελίδες της κατοχής,

Λίγες ημέρες μετά την περιέλευσή τους στο ελληνικό κράτος, οι συγκλονιστικές φωτογραφίες-ντοκουμέντα από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή, παρουσιάστηκαν την Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2026, από το υπουργείο Πολιτισμού, ως τεκμήρια μιας από τις πιο εμβληματικές στιγμές της κατοχής.

Σε μία από τις φωτογραφίες που παρουσιάστηκαν στο ΥΠΠΟ αποτυπώνεται η στιγμή της εκτέλεσης, αμέσως μετά το «πυρ»: οι ναζί έχουν μόλις πατήσει τη σκανδάλη και από τις κάννες των όπλων εκτινάσσονται σφαίρες και καπνός. Πρόκειται για την κεντρική εικόνα του άρθρου μια σκηνή «μεταξύ ζωής και θανάτου». Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν και άλλες φωτογραφίες που δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα, για λόγους σεβασμού προς τους νεκρούς και τους συγγενείς τους, καθώς αποτυπώνουν ιδιαίτερα σκληρές εικόνες.

Στην σημερινή παρουσίαση, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη ανακοίνωσε, μεταξύ άλλων, ότι θα δημιουργηθεί -με νομοθετική ρύθμιση- Εθνικό Φωτογραφικό Αρχείο, ενώ γνωστοποίησε ότι η Συλλογή Χόιερ, η οποία αποκτήθηκε από τον Βέλγο συλλέκτη Τιμ ντε Κράνε έναντι 100.000 ευρώ με πόρους του ΥΠΠΟ, θα συντηρηθεί, θα ψηφιοποιηθεί και θα αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω έρευνας.

Τα στιγμιότυπα που δημοσιεύτηκαν στο ebay και ήταν προς πώληση, αποτυπώνουν τις τελευταίες στιγμές των 200 αντιστασιακών, ως αντίποινα για τη δολοφονία του υποστράτηγου Φραντς Κερχ στους Μολάους Λακωνίας από αντιστασιακούς.

Παραμένει άγνωστο πώς τα, ανεκτίμητης αξίας για τη χώρα μας, ιστορικά ντοκουμέντα κατέληξαν στην κατοχή του Βέλγου συλλέκτη Τιμ ντε Κράνε, από τον οποίο τα αγόρασε το υπουργείο Πολιτισμού.

Είναι γνωστό, ωστόσο, ότι ανήκαν στο προσωπικό άλμπουμ του Γερμανού υπολοχαγού Χέρμαν Χόιερ, που υπηρέτησε στη Μαλακάσα.

Το υπουργείο Πολιτισμού, με τη βοήθεια της ελληνικής πρεσβείας στο Βέλγιο, πριν από λίγες ημέρες παρέλαβε 262 φωτογραφίες, 16 έγγραφα και 4 παλαιά χαρτονομίσματα, από τον συλλέκτη Τιμ ντε Κράνε.