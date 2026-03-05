Καισαριανή: Η στιγμή της εκτέλεσης των 200, οι νέες συγκλονιστικές φωτογραφίες

Λίγες ημέρες μετά την περιέλευσή τους στο ελληνικό κράτος, οι συγκλονιστικές φωτογραφίες-ντοκουμέντα από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή, παρουσιάστηκαν την Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2026, από το υπουργείο Πολιτισμού, ως τεκμήρια μιας από τις πιο εμβληματικές στιγμές της κατοχής.
Σε μία από τις φωτογραφίες που παρουσιάστηκαν στο ΥΠΠΟ αποτυπώνεται η στιγμή της εκτέλεσης, αμέσως μετά το «πυρ»: οι ναζί έχουν μόλις πατήσει τη σκανδάλη και από τις κάννες των όπλων εκτινάσσονται σφαίρες και καπνός. Πρόκειται για την κεντρική εικόνα του άρθρου μια σκηνή «μεταξύ ζωής και θανάτου». Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν και άλλες φωτογραφίες που δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα, για λόγους σεβασμού προς τους νεκρούς και τους συγγενείς τους, καθώς αποτυπώνουν ιδιαίτερα σκληρές εικόνες.
Στην σημερινή παρουσίαση, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη ανακοίνωσε, μεταξύ άλλων, ότι θα δημιουργηθεί -με νομοθετική ρύθμιση- Εθνικό Φωτογραφικό Αρχείο, ενώ γνωστοποίησε ότι η Συλλογή Χόιερ, η οποία αποκτήθηκε από τον Βέλγο συλλέκτη Τιμ ντε Κράνε έναντι 100.000 ευρώ με πόρους του ΥΠΠΟ, θα συντηρηθεί, θα ψηφιοποιηθεί και θα αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω έρευνας.
Τα στιγμιότυπα που δημοσιεύτηκαν στο ebay και ήταν προς πώληση, αποτυπώνουν τις τελευταίες στιγμές των 200 αντιστασιακών, ως αντίποινα για τη δολοφονία του υποστράτηγου Φραντς Κερχ στους Μολάους Λακωνίας από αντιστασιακούς.
Παραμένει άγνωστο πώς τα, ανεκτίμητης αξίας για τη χώρα μας, ιστορικά ντοκουμέντα κατέληξαν στην κατοχή του Βέλγου συλλέκτη Τιμ ντε Κράνε, από τον οποίο τα αγόρασε το υπουργείο Πολιτισμού.
Είναι γνωστό, ωστόσο, ότι ανήκαν στο προσωπικό άλμπουμ του Γερμανού υπολοχαγού Χέρμαν Χόιερ, που υπηρέτησε στη Μαλακάσα.
Το υπουργείο Πολιτισμού, με τη βοήθεια της ελληνικής πρεσβείας στο Βέλγιο, πριν από λίγες ημέρες παρέλαβε 262 φωτογραφίες, 16 έγγραφα και 4 παλαιά χαρτονομίσματα, από τον συλλέκτη Τιμ ντε Κράνε.
Οι τελευταίες στιγμές των 200 της Καισαριανής
Οι 200 της Καισαριανής στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, στάθηκαν μπροστά στον θάνατο και νίκησαν.
Τα πτώματα τα μετέφεραν στα φορτηγά οι επόμενοι είκοσι που περίμεναν τη δική τους σειρά – πηγαίνοντας προς το απόσπασμα, όπως έχει καταγραφεί, τραγουδώντας και χορεύοντας, προσπαθώντας με τις φωνές τους να σκεπάσουν τους ήχους των όπλων: «Αδέλφια, γεια σας!», «Ζήτω το ΚΚΕ! Ζήτω το ΕΑΜ! Ζήτω η Ελλάδα», «Εκδίκηση! Λευτεριά!».
Ένα τραυματικό κεφάλαιο
Η πρωτοβουλία του υπουργείου Πολιτισμού δίνει ελπίδες πως μπορεί να ξανανοίξει ένας διάλογος για το πώς αντιλαμβανόμαστε τα ιστορικά γεγονότα που διέπλασαν εν πολλοίς και τη σημερινή ουσία της μεταπολεμικής και σύγχρονης κοινωνίας στη χώρα μας κι ευελπιστούμε όλοι πως η συζήτηση που αχνοφαίνεται ν’ ανοίγει θα συνεχισθεί καλοπροαίρετα και στο μέλλον.
Η συλλογή περιλαμβάνει εκατοντάδες φωτογραφίες από την Καισαριανή, ορισμένες από τις οποίες φέρουν τη χειρόγραφη ένδειξη «Aten 1.5.44» – την ημερομηνία της σφαγής.
Έλληνες ιστορικοί, που επί χρόνια επισημαίνουν την έλλειψη αρχειακού υλικού από την περίοδο, χαρακτήρισαν τις εικόνες εξαιρετικές, τονίζοντας ότι η απρόσμενη ανακάλυψή τους θα συμβάλει όχι μόνο στην έρευνα για τα ναζιστικά εγκλήματα αλλά και θα «ανοίξει τον χώρο» για περαιτέρω συζήτηση γύρω από τον αιματηρό Εμφύλιο Πόλεμο του 1946-49.
Αξίζει να σημειωθεί ότι από την πρώτη στιγμή της δημοσιοποίησης του υλικού, χιλιάδες πολίτες ζητούσαν να αποσυρθούν αυτά τα μοναδικά ντοκουμέντα από το eBay και να αποκτηθούν από το ελληνικό κράτος, ώστε να αποδοθούν εκεί όπου –κατά την κοινή απαίτηση– πρέπει να βρίσκονται: σε δημόσιους φορείς, προσβάσιμους στο κοινό.