Καιρός: Υποχωρεί η αστάθεια, ενισχύονται οι βοριάδες, αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Χθες κυριάρχησε έντονη αστάθεια στον ελλαδικό χώρο, με μπόρες, καταιγίδες και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις σε αρκετές περιοχές. Από σήμερα, ωστόσο, η αστάθεια αρχίζει να περιορίζεται, καθώς οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο ενισχύονται σταδιακά. Η τάση αυτή θα γίνει ακόμη πιο αισθητή από την Παρασκευή και μετά, αυξάνοντας παράλληλα τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Ήδη σε αρκετές ανατολικές περιοχές της χώρας ο κίνδυνος πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 3.

Το επόμενο τετραήμερο θα χαρακτηρίζεται από την επικράτηση ισχυρών βοριάδων στο Αιγαίο, τον περιορισμό της αστάθειας και αυξημένη προσοχή λόγω των ευνοϊκών πυρομετεωρολογικών συνθηκών που διαμορφώνονται.

Τοπικές μπόρες και καταιγίδες σήμερα στα ηπειρωτικά

Η ημέρα ξεκίνησε με αυξημένες νεφώσεις και φαινόμενα στα ανατολικά και νοτιοανατολικά τμήματα της χώρας. Στη συνέχεια θα αναπτυχθούν νεφώσεις αστάθειας στα ηπειρωτικά ορεινά και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στη Στερεά Ελλάδα, τη Μακεδονία — κυρίως την ανατολική — καθώς και στην Πελοπόννησο, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν και τοπικές καταιγίδες. Προς το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο έχουν ήδη ενισχυθεί και θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, συμβάλλοντας στον περιορισμό της αστάθειας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, όπου δεν θα ξεπεράσει τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα κυμανθεί μεταξύ 32 και 34 βαθμών και τοπικά στα δυτικά θα φτάσει τους 35 βαθμούς.

Παρασκευή: Ενισχύονται περαιτέρω οι βοριάδες

Την Παρασκευή η ημέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις στα βόρεια και βορειοανατολικά, καθώς και με τοπικές βροχές ή μπόρες στη βόρεια Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Η έντονη παρουσία των βοριάδων στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά θα περιορίσει σημαντικά τόσο την έκταση όσο και τη δυναμική της αστάθειας. Έτσι, κατά τις θερμές ώρες της ημέρας αναμένονται μόνο λίγες διάσπαρτες μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα είναι ιδιαίτερα ισχυροί σε μεγάλο τμήμα του Αιγαίου, φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να αγγίξουν ακόμη και τα 8 μποφόρ, κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματά του. Ισχυροί θα πνέουν και στα ανατολικά ηπειρωτικά, προκαλώντας μικρή περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας, με τις μέγιστες τιμές να μην ξεπερνούν τους 30 με 31 βαθμούς. Αντίθετα, στα δυτικά θα επικρατήσουν θερμότερες συνθήκες, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Σαββατοκύριακο με ισχυρό μελτέμι και περιορισμένα φαινόμενα

Το Σάββατο κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι πολύ ισχυροί βοριάδες. Τα φαινόμενα θα είναι γενικά περιορισμένα και ασθενή, κυρίως στα βόρεια ορεινά, ενώ στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά οι βόρειοι άνεμοι θα διατηρηθούν στα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα ανατολικά θα κυμανθεί λίγο χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, στα δυτικά θα διατηρηθούν πιο θερμές συνθήκες.

Την Κυριακή αναμένονται λίγες μπόρες κυρίως στη βόρεια χώρα, ενώ το μελτέμι θα συνεχίσει να πνέει ισχυρό στο Αιγαίο, φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ και επηρεάζοντας παράλληλα τα ανατολικά ηπειρωτικά. Έτσι, οι συνθήκες θα παραμείνουν πιο δροσερές στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Ωστόσο, γενικότερα η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί κοντά στους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά δεν αποκλείεται τοπικά να προσεγγίσει ακόμη και τους 36 βαθμούς.

Παρόμοιες καιρικές συνθήκες αναμένονται και τη Δευτέρα, με τους βοριάδες να διατηρούνται ισχυροί στο Αιγαίο και τη θερμοκρασία να παραμένει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Αυξημένη προσοχή λόγω του κινδύνου πυρκαγιάς

Απαιτείται αυξημένη προσοχή στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο, καθώς ο συνδυασμός των ισχυρών βοριάδων, της χαμηλής υγρασίας και της σταδιακής ξήρανσης της βλάστησης δημιουργεί ευνοϊκές πυρομετεωρολογικές συνθήκες.

Οποιαδήποτε εστία φωτιάς μπορεί να αποκτήσει γρήγορα δυναμική και να εξαπλωθεί ταχύτατα, γι’ αυτό και συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή στις υπαίθριες δραστηριότητες και αποφυγή ενεργειών που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά.