Καιρός: Θυελλώδεις βοριάδες σήμερα και αύριο – Αποκλιμάκωση απο Δευτέρα, στους 38 βαθμούς η θερμοκρασία από την Τρίτη

Οι ισχυροί άνεμοι που φτάνουν σε ένταση και τα 8 μποφόρ, είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού σήμερα και αύριο.

Αποκλιμάκωση αναμένεται από την Δευτέρα, γιατί όπως αναφέρει και η μετεωρολόγος του ΕΡΤnews, Αναστασία Τυράσκη, σήμερα και αύριο υπάρχει αυτή η ζώνη που ξεκινάει από τον βορειοανατολικό Αιγαίο, διατρέχει το κεντρικό Αιγαίο και φτάνει μέχρι την Αττική, την Εύβοια και της βόρειες Κυκλάδες και έπειτα μέχρι το νοτιοδυτικό Αιγαίο και την περιοχή των Κυθήρων, όπου φυσούν βόρειοι-βορειοανατολική άνεμοι που φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ.

Παράλληλα έχουμε τα μελτέμια στα νησιά του Αιγαίου – κι εκεί υπάρχει έντονος άνεμος 5-6 μποφόρ – αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές – Στερεά, Πελοπόννησο αλλά και στο υπόλοιπο Αιγαίο – πνέουν άνεμοι 5-6 μποφόρ.

Οπότε είναι μεγάλη η περιοχή που έχουμε πολύ ισχυρό άνεμο και γι’ αυτό η μισή Ελλάδα είναι σε πορτοκαλί συναγερμό.

Τις βραδινές ώρες θα υπάρξει μια μικρή ύφεση του φαινομένου κυρίως στις ηπειρωτικές περιοχές, αλλά και πάλι από αύριο θα ενισχυθεί.

Λίγο καλύτερη θα είναι η κατάσταση τη Δευτέρα, καθώς η ισχύς των ανέμων θα πέσει ελαφρώς (6-7 μποφόρ) πάνω-κάτω στις ίδιες περιοχές.

Τη Δευτέρα όμως θα αρχίσει και μια μικρή άνοδος της θερμοκρασίας από τη Βόρεια Ελλάδα.

Αυτό που αναμένουμε να γίνει από Δευτέρα και κυρίως από τη Τρίτη είναι αυτές οι πολύ θερμές αέριες μάζες από τον καύσωνα της κεντρικής Ευρώπης να αρχίσουν σιγά σιγά να κατεβαίνουν και προς τη χώρα μας.

Ωστόσο, αυτό που είναι βασικό να ξέρουμε είναι ότι ο θερμικός θόλος που δημιουργεί αυτόν τον πολύ έντονο καύσωνα στην κεντρική Ευρώπη, θα έρθει εξασθενημένος στην περιοχή μας.

Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη η θερμοκρασία θα φτάσει στην χώρα μας τοπικά και τους 38 βαθμούς.

Όμως αυτό θα συνδυαστεί και με κάποιες τοπικές καταιγίδες. Το μελτέμι θα εξασθενήσει και δεν περιμένουμε κάτι πιο ακραίο.