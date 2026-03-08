Καιρός: Στα δύο, με ήλιο και βροχές, η χώρα

Αίθριος παραμένει ο καιρός στη χώρα, με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας και λίγες μόνο τοπικές βροχές να αναμένονται κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα.

Νεφώσεις θα εμφανιστούν κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, από τη Λευκάδα και βορειότερα, καθώς και στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, όπου αναμένονται ασθενείς και πρόσκαιρες βροχές μικρής έντασης. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με περιορισμένες νεφώσεις.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι, φτάνοντας κατά τόπους τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ σε αρκετές περιοχές η έντασή τους θα κυμαίνεται γύρω στα 4 με 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι ασθενέστεροι, περίπου 3 με 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται ιδιαίτερα ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί. Η θερμοκρασίας τις πρωινές ώρες θα κυμανθεί γύρω στους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου, ενώ το μεσημέρι θα φτάσει τους 16 με 17 βαθμούς.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Δυτική Ελλάδα και στα νοτιότερα τμήματα της χώρας, όπου το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές θα κυμανθεί μεταξύ 15 και 18 βαθμών, ενώ στα ανατολικά, στα ηπειρωτικά και στο Αιγαίο θα διατηρηθεί ελαφρώς χαμηλότερη λόγω των ανέμων.

Τη Δευτέρα οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν φτάνοντας τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ αναμένονται λίγες ασθενείς βροχές κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια. Μικρής έντασης φαινόμενα ενδέχεται να σημειωθούν και στα βορειοδυτικά από το σύστημα που επηρεάζει τη χώρα.

Την Τρίτη και την Τετάρτη, η ένταση των ανέμων θα παρουσιάσει μικρή εξασθένηση, ενώ θα εμφανιστούν περισσότερες νεφώσεις και τοπικές ασθενείς βροχές κυρίως στο νότιο Αιγαίο, στις Κυκλάδες, στη βόρεια Κρήτη, καθώς και στην Εύβοια και τις Σποράδες.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, ο καιρός θα διατηρηθεί γενικά ήπιος και ανοιξιάτικος έως και το επόμενο Σαββατοκύριακο, με διαστήματα ηλιοφάνειας, λίγες νεφώσεις και περιορισμένα φαινόμενα.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Ήπιος θα είναι ο καιρός την Κυριακή στις περισσότερες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ. Κατά τόπους, θα σχηματιστούν νεφώσεις, ενώ βροχές θα σημειωθούν στη δυτική και βόρεια Ελλάδα.

Στο μεταξύ, βροχοπτώσεις αναμένονται στη Θεσσαλονίκη μετά το μεσημέρι της Κυριακής.

Ειδικότερα, αναμένονται νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική – κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία.

Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά (πλην της Θράκης), οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και από το απόγευμα στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά έως 6 και από το απόγευμα στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από το απόγευμα στα ανατολικά του νομού ανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στη δυτική – κεντρική Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως μετά το μεσημέρι.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5, που από το απόγευμα στα ανατολικά θα ενισχυθούν στα 5 με 6 και στα θαλάσσια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες και και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές στη Θεσσαλία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά και τα νότια έως 6, που από το απόγευμα θα ενισχυθούν στα 4 με 6 και στα ανατολικά ως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στην Κρήτη.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, που από το απόγευμα στις βόρειες Κυκλάδες θα ενισχυθούν στα 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 και στη νότια Κρήτη έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και από αργά το απόγευμα στα βόρεια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.