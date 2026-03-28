Καιρός: Σε τροχιά επιδείνωσης – Βροχές, καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι

Άστατος παραμένει ο καιρός στη χώρα, καθώς σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη, κυριαρχούν οι νεφώσεις, οι τοπικές βροχές και καταιγίδες, ενώ ήδη διαφαίνεται μια πιο οργανωμένη και ισχυρή κακοκαιρία προς τα μέσα της εβδομάδας.

Ο Μάρτιος συνεχίζει με πιο χειμωνιάτικη διάθεση, αφού τις τελευταίες ημέρες καταγράφηκαν εκτεταμένες βροχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά, ακόμη και σε περιοχές της Ηπείρου. Και σήμερα ο καιρός διατηρείται άστατος, με τις πιο πυκνές νεφώσεις να εντοπίζονται στα νότια και το ανατολικό Αιγαίο, όπου αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν και διαστήματα ηλιοφάνειας, ωστόσο από το μεσημέρι και μετά η αστάθεια θα ενισχυθεί, δίνοντας τοπικές μπόρες κυρίως στα ηπειρωτικά και ορεινά τμήματα.

Η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει αισθητά και θα παραμείνει κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας τους 15 με 16 βαθμούς, ενώ το πρωί και τη νύχτα η ψύχρα είναι πιο έντονη. Οι άνεμοι δεν παρουσιάζουν την ένταση των προηγούμενων ημερών, παραμένοντας έως 6 μποφόρ και στρεφόμενοι σταδιακά σε βορειοδυτικούς.

Η αστάθεια θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, με τη Δευτέρα να αποτελεί ένα σύντομο διάλειμμα καλοκαιρίας. Ωστόσο, από την Τρίτη το σκηνικό αλλάζει εκ νέου, καθώς αυξάνεται η συννεφιά και ενισχύονται οι νοτιάδες, προετοιμάζοντας το έδαφος για μια πιο οργανωμένη επιδείνωση.

Ιδιαίτερη προσοχή συγκεντρώνει η εξέλιξη του καιρού από την Τετάρτη και μετά, καθώς ένα βαρομετρικό χαμηλό που θα σχηματιστεί νοτιοδυτικά της χώρας αναμένεται να κινηθεί προς το Ιόνιο και να ενισχυθεί σημαντικά. Τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για ένα σύστημα που μπορεί να δώσει έντονα φαινόμενα σε μεγάλο μέρος της χώρας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, σημαντικά ύψη βροχής και πολύ ενισχυμένους ανέμους. Δεν αποκλείεται μάλιστα να υπάρξουν τοπικά προβλήματα, καθώς η δυναμική του συστήματος ενδέχεται να οδηγήσει σε συνθήκες που απαιτούν αυξημένη επιφυλακή.

Παράλληλα, στα βόρεια και ορεινά τμήματα αναμένονται και χιονοπτώσεις, ενώ η συνολική εικόνα του καιρού παραπέμπει σε μια περίοδο με έντονη μεταβλητότητα.