Καιρός να τελειώσουμε με τη δικτατορία των μετριοτήτων

του Δρ. Ευριπίδη Στ. Στυλιανίδη,



Βουλευτής Ροδόπης Νέας Δημοκρατίας-πρώην Υπουργός,

Αν. Καθηγητής Νομικής Ευρωπαικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού μπορεί να είναι απειλή, αλλά παράλληλα είναι και ευκαιρία.

Απειλή είναι αν οδηγήσει σε πολυδιάσπαση των πολιτικών δυνάμεων με παλιά και νέα κόμματα που δεν διαθέτουν κουλτούρα συνεργασίας. Απαραίτητο στοιχείο για να υπάρξει κουλτούρα συνεργασίας είναι η πολιτική βούληση και η δυνατότητα προγραμματικών συγκλίσεων που προϋποθέτει βεβαίως την ύπαρξη σοβαρών προγραμμάτων. Όταν δεν συντρέχουν τα παραπάνω και οι πρωταγωνιστές κατευθύνονται αποκλειστικά από εγωισμούς, πάθη ή προσωπικά συμφέροντα τότε είναι εμφανής η πιθανότητα πολιτικής αστάθειας με απρόβλεπτες συνέπειες, τόσο στην οικονομία όσο και στα εθνικά θέματα.

Ενδεχομένως όμως η κρίση να είναι και ευκαιρία, διότι μόνο η αστάθεια και η αναστάτωση που προκαλείται από τις δυσκολίες είναι συνήθως στην Ελλάδα η αφορμή, να απευθυνθούμε στους καλύτερους ζητώντας τους να αναλάβουν πρωτοβουλίες. Υπό αυτή την έννοια η αβεβαιότητα αποτελεί ίσως και ευκαιρία να αναδειχθεί η αξιοσύνη, η οποία πολεμιέται συστηματικά σε ήρεμες περιόδους από μια ιδιότυπη δικτατορία βολεμένων μετριοτήτων που συνήθως τους χαρακτηρίζει η ανασφάλεια.

Όσο κι αν ανατρέξουμε πίσω στην ιστορία μας, θα διαπιστώσουμε ξανά και ξανά, ότι οι πραγματικοί ηγέτες αναδείχθηκαν στα μεταίχμια των εποχών, όταν με τόλμη και αποφασιστικότητα βγήκαν μπροστά απέναντι στις δυσκολίες, την ώρα που οι άλλοι κρύβονταν. Στους ικανούς σε όλους τους τομείς ποτέ δε χαρίστηκε τίποτα. Για ότι πέτυχαν αγωνίστηκαν σκληρά πληρώνοντας συχνά μεγάλο προσωπικό κόστος. Ωστόσο από αυτούς σημαδεύτηκε η ιστορία, όχι μόνο στην πολιτική, αλλά σε όλα τα πεδία, στην τέχνη, την επιστήμη, την αγορά, στο στρατό, την εκκλησία, τη διοίκηση ή τον πνευματικό κόσμο. Για να ξεχωρίσει κανείς αυτές τις θαμμένες προσωπικότητες που μοιάζουν σαν τα κάρβουνα που κρυφοκαίνε κάτω από τη στάχτη, αρκεί να χρησιμοποιήσει ένα φίλτρο: να αναρωτεθεί για τις προτεραιότητες τους, να δει αν προτάσσουν κατά την άσκηση του ρόλου τους το συμφέρον της πατρίδας, το συμφέρον του κόμματος ή της ομάδας τους ή αποκλειστικά την πάρτη τους, δηλαδή το αποκλειστικά προσωπικό τους συμφέρον. Με αυτό το φίλτρο αξιολόγησης μπορεί ο καθένας να σχηματίσει μια καθαρή εικόνα για πρόσωπα και καταστάσεις.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Πολιτική” στις 13-12-2025