Καιρός: Καλοκαιρινό το Σαββατοκύριακο, αλλαγή σκηνικού από την Τρίτη

Καλοκαιρινός θα παραμείνει ο καιρός το Σαββατοκύριακο, με τη θερμοκρασία να φτάνει κατά τόπους τους 32-33 βαθμούς Κελσίου, ενώ από την Τρίτη αναμένεται σταδιακή αλλαγή του σκηνικού, με περισσότερες βροχές, ενισχυμένους ανέμους και μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος Γιώργος Εμμανουήλ, το Σάββατο θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός σε ολόκληρη τη χώρα. Τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις σε αρκετές περιοχές, ενώ δεν αποκλείονται ασθενείς βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά και, κατά τις πρωινές ώρες, στο Ιόνιο.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν έως τα 6 μποφόρ, χωρίς ωστόσο να δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα.

Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε καλοκαιρινά επίπεδα, καθώς το μεσημέρι θα φτάσει τους 30-32 βαθμούς, ενώ στη δυτική Στερεά Ελλάδα τοπικά θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου.

Οι θερμοκρασίες, σε συνδυασμό με τις σχετικά ζεστές θάλασσες, ευνοούν τις εξορμήσεις και τα μπάνια, ενώ το βράδυ η θερμοκρασία υποχωρεί, καθώς η ημέρα έχει πλέον μικρύνει και η ηλιακή ακτινοβολία είναι μειωμένη.

Τι καιρό θα κάνει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπεται καλός καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι στα ανατολικά τμήματα θα φτάσουν τα 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην Αθήνα θα ανέλθει στους 30 βαθμούς, με πιθανότητα να αγγίξει τοπικά τους 31°C.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι επίσης γενικά καλός. Λίγες ασθενείς και πρόσκαιρες βροχές ενδέχεται να σημειωθούν στα γύρω ορεινά κατά τις μεσημβρινές ώρες, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 29 βαθμούς Κελσίου.

Παρόμοιος ο καιρός την Κυριακή – Ενισχύονται οι άνεμοι

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και την Κυριακή, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας τους 32-33 βαθμούς Κελσίου.

Ωστόσο, αναμένεται αύξηση των βροχών στα ηπειρωτικά ορεινά, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν και θα φτάσουν έως τα 7 μποφόρ.

Αλλαγή του σκηνικού από την Τρίτη

Η σημαντικότερη μεταβολή αναμένεται από την Τρίτη, όταν προβλέπεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας, περισσότερες βροχές και ενίσχυση των ανέμων, οι οποίοι στο Αιγαίο θα φτάσουν έως τα 7 μποφόρ.

Ο Γιώργος Εμμανουήλ σημείωσε, πάντως, ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένδειξη για κάποιο ακραίο καιρικό φαινόμενο. Όπως εξήγησε, η φθινοπωρινή περίοδος χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη ατμοσφαιρική αβεβαιότητα και, ως εκ τούτου, ασφαλείς προγνώσεις μπορούν να γίνουν κυρίως για τις επόμενες 4-5 ημέρες, ενώ η θερμοκρασία μπορεί να εκτιμηθεί με μεγαλύτερη αξιοπιστία περίπου έως και μία εβδομάδα.