Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες σε ανατολική χώρα και Αιγαίο – Βελτίωση από την Κυριακή

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες εκδηλώνονται σήμερα σε περιοχές της ανατολικής Ελλάδας και του Αιγαίου, συνοδευόμενες κατά τόπους από θυελλώδεις ανέμους (μπουρίνια), έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Από την Κυριακή ο καιρός βελτιώνεται, με γενικά αίθριες συνθήκες και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας.

Έως το πρωί τα έντονα φαινόμενα

Τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένονται:

Στις Σποράδες έως τις πρωινές ώρες.

Στην Εύβοια, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα, έως το πρωί.

Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) έως τις πρώτες πρωινές ώρες.

Στη Μαγνησία, κυρίως στα ανατολικά παραθαλάσσια και θαλάσσια τμήματα, έως τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ο καιρός σήμερα

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως το απόγευμα, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Στις περισσότερες περιοχές ο υδράργυρος θα φτάσει τους 28 με 29 βαθμούς, ενώ τοπικά στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Κυριακή

Την Κυριακή αναμένεται γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 έως 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 4 έως 5 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας τους 29 με 30 βαθμούς, ενώ τοπικά στα ηπειρωτικά θα αγγίξει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

Η εικόνα τη Δευτέρα και την Τρίτη

Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος στα κεντρικά και βόρεια, με παροδικά αυξημένες νεφώσεις που θα δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

Την Τρίτη αναμένονται παροδικές νεφώσεις στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία και σταδιακά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν το βράδυ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση στα βόρεια.