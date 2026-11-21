Μια μέρα με καλοκαιρία και ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα σε όλη τη χώρα, με θερμοκρασίες που θα κυμανθούν στους 20 με 23 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, από το απόγευμα και το βράδυ της Κυριακής ο καιρός αλλάζει, με βροχές που θα ξεκινήσουν από τα βορειοδυτικά, ενώ τη Δευτέρα το σύστημα κακοκαιρίας θα σαρώσει τη χώρα με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη.

Σήμερα θα κυριαρχήσει η ηλιοφάνεια, με λίγα σύννεφα, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Αυξημένες νεφώσεις αναμένονται στα ανατολικά τμήματα της χώρας, δηλαδή στη Θράκη και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπου δεν αποκλείονται λίγες τοπικές βροχές. Στη Θράκη υπάρχει μικρή πιθανότητα για πρόσκαιρη καταιγίδα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, χωρίς ιδιαίτερη ένταση. Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη οι νεφώσεις θα είναι λίγες και πρόσκαιρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, με 5 έως 6 μποφόρ στα πελάγη και ένταση που στα νότια θα φτάσει τα 7 μποφόρ, με τάση εξασθένησης το απόγευμα. Οι ενισχυμένοι δυτικοί άνεμοι συμβάλλουν στη διάλυση των νεφώσεων και στον πιο καθαρό καιρό στις υπήνεμες περιοχές των ανατολικών ηπειρωτικών, όπου η θερμοκρασία είναι κάπως υψηλότερη.

Οι σημερινές θερμοκρασίες παραμένουν πάνω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή, χωρίς ωστόσο να φτάνουν τα 25άρια των προηγούμενων ημερών, που είχαν φέρει οι νότιοι άνεμοι. Λίγο χαμηλότερες είναι στα βόρεια και λίγο υψηλότερες στα νότια.

Στην Αττική αναμένεται πολύ καλός καιρός, με ηλιοφάνεια και μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Το πρωί θα υπάρχουν λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, ενώ στον Σαρωνικό οι δυτικοβόρειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει επίσης καλοκαιρία, με θερμοκρασία έως 20 βαθμούς και βορειοδυτικούς ανέμους 3 έως 4 μποφόρ.

Την Κυριακή θα αναπτυχθούν περισσότερες νεφώσεις και, από το απόγευμα και το βράδυ, θα ξεκινήσουν βροχές στα βορειοδυτικά. Παράλληλα, το νότιο και νοτιοδυτικό ρεύμα θα ενισχυθεί στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, με ανέμους 6 έως 7 μποφόρ στα πελάγη.

Τη Δευτέρα το σύστημα θα σαρώσει τη χώρα, φέρνοντας αρκετές βροχές και καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα, αλλά και στα ανατολικά, βόρεια και πολύ νότια τμήματα. Η μόνη περιοχή που θα παραμείνει σχετικά ανεπηρέαστη είναι η Θεσσαλία, η ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η ανατολική Πελοπόννησος, όπου θα εκδηλωθούν τα λιγότερα φαινόμενα. Το σύστημα θα κινηθεί ταχύτατα, συνοδευόμενο από ισχυρούς ανέμους: το νότιο και νοτιοδυτικό ρεύμα θα φτάσει τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τουλάχιστον τα 7 μποφόρ στο Ιόνιο.

Μετά το πέρασμα του συστήματος οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς και βορειοδυτικούς και, μετά την Τρίτη, σε βόρειους και βορειοδυτικούς. Ο καιρός θα βελτιωθεί, ωστόσο από την Τρίτη θα ξεκινήσει πτώση της θερμοκρασίας από βορρά προς νότο, με αποτέλεσμα την Τετάρτη η θερμοκρασία να επιστρέψει σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Οι μέγιστες τιμές θα κινηθούν κάτω από τους 20 βαθμούς, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα θα διαμορφωθούν γύρω στους 12 με 13 βαθμούς.

Έτσι, ο Νοέμβριος, που μέχρι τώρα εξελισσόταν ως ένα κανονικό φθινόπωρο με θερμοκρασίες πάνω από τα εποχικά επίπεδα, επιστρέφει σταδιακά στα φυσιολογικά του μέτρα, έπειτα από έναν Οκτώβριο με αρκετά κύματα κακοκαιρίας και ψυχρές εισβολές.