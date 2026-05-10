Καιρός: Έρχεται μίνι καλοκαίρι με 33άρια, ποιες περιοχές θα επηρεαστούν από τη Δευτέρα

Σημαντική μεταβολή αναμένεται να παρουσιάσει το σκηνικό του καιρού τα επόμενα εικοσιτετράωρα, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ).

Μετά από μια περίοδο αστάθειας, η χώρα εισέρχεται σε τροχιά ανόδου της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να προσεγγίζει ή και να ξεπερνά τους 30°C.

Στο Ηράκλειο Κρήτης και στη Λάρισα αναμένεται να σημειωθούν οι υψηλότερες θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες, με το θερμόμετρο να «γράφει» ακόμη και 33 βαθμούς Κελσίου.

Οι θερμές αέριες μάζες που φτάνουν από σήμερα, Κυριακή (10/05) στη χώρα μας από τη Βόρεια Αφρική, θα ανεβάσουν αισθητά τη θερμοκρασία, η οποία από την Πέμπτη προβλέπεται ότι θα σημειώσει μικρή πτώση.

Ταυτόχρονα, η αφρικανική σκόνη θα «επιμείνει», ενώ Δευτέρα και Τρίτη δεν θα λείψουν και οι τοπικές βροχές σε ορισμένες περιοχές.

Έρχεται μίνι καλοκαίρι – Τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού

– Άνοδος Θερμοκρασίας: Από αύριο Δευτέρα 11/5, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή άνοδο σε όλη τη χώρα. Στα ηπειρωτικά, οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν μεταξύ 29°C και 31°C, ενώ τοπικά στην Κρήτη, την ανατολική Πελοπόννησο και τη Θεσσαλία δεν αποκλείεται να δείξει ακόμη και 32°C.

– Αφρικανική Σκόνη: Η στροφή των ανέμων σε νότιους-νοτιοδυτικούς θα ευνοήσει τη μεταφορά θερμών αερίων μαζών από την Αφρική, μεταφέροντας παράλληλα σημαντικές ποσότητες σκόνης. Το φαινόμενο θα είναι εντονότερο στη νότια Ελλάδα και την Κρήτη.

-Άνεμοι: Στα πελάγη θα πνέουν νότιοι άνεμοι με ένταση 5 έως 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο η ένταση ενδέχεται να φτάσει τοπικά και τα 7 μποφόρ.

Όπως αναφέρει ο Γιάννης Καλλιάνος σε ανάρτησή του, με την οποία δίνει τις θερμοκρασίες σε έξι μεγάλες πόλεις, μεταξύ των οποίων και η Αθήνα, από αύριο έως και την Πέμπτη, η Τρίτη θα είναι η πιο ζεστή ημέρα.

«Ανεβαίνει σταδιακά από σήμερα η θερμοκρασία και από αύριο, Δευτέρα 11 Μαΐου, θα δούμε ακόμη πιο αυξημένες θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Η κορύφωση αυτής της ήπιας θερμής περιόδου αναμένεται την Τρίτη 12 Μαΐου, με τις μέγιστες θερμοκρασίες που φαίνονται στον πίνακα -και βρίσκονται εντός του κόκκινου πλαισίου- να καταγράφονται στις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας αλλά και στο Άργος, περιοχή που κατά πάσα πιθανότητα θα σημειώσει τις υψηλότερες θερμοκρασίες, στον Αργολικό κάμπο», σημειώνει.

«Πρόκειται για μια ήπια θερμή εισβολή, απόλυτα φυσιολογική για την εποχή, η οποία θα ανεβάσει τη θερμοκρασία περίπου κατά 4-5°C πάνω από τις μέσες κλιματικές τιμές. Η πιο θερμή ημέρα φαίνεται πως θα είναι η Τρίτη, όταν ο υδράργυρος θα φτάσει ακόμη και τους 32-33°C σε περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και κυρίως σε κλειστούς κάμπους και ευπαθείς στη ζέστη περιοχές.