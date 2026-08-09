Καιρός: Έρχεται εκρηκτικό «κοκτέιλ» με 40αρια και μελτέμια, πότε εξασθενούν οι άνεμοι

Στο κόκκινο παραμένει ο υδράργυρος στη Δυτική Ελλάδα, την ώρα που ισχυροί βοριάδες έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ σαρώνουν τα ανατολικά και δημιουργούν ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σκηνικό για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών. Η Δευτέρα αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα.

Η χώρα θα βρεθεί ουσιαστικά χωρισμένη στα δύο τις επόμενες ημέρες. Στα ανατολικά, το ισχυρό μελτέμι θα διατηρήσει τις θερμοκρασίες σε πιο ανεκτά επίπεδα, την ώρα που στη δυτική Ελλάδα οι καταβατικοί άνεμοι θα ανεβάζουν περαιτέρω τη θερμοκρασία και θα ρίχνουν την υγρασία, δημιουργώντας ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες για την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών.

Ισχυρό μελτέμι έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ

Από σήμερα οι βοριάδες ενισχύονται σημαντικά. Μια νοητή γραμμή από το Βόρειο Αιγαίο έως τη θάλασσα των Κυθήρων θα βρεθεί στο επίκεντρο των ισχυρών ανέμων, με την ένταση να φτάνει τα 6-7 μποφόρ και τοπικά ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Ιδιαίτερα ισχυροί θα είναι οι άνεμοι και στο Νότιο Κρητικό Πέλαγος, όπου επίσης θα φτάσουν τα 7-8 μποφόρ.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη νότια Κρήτη, καθώς οι βόρειοι άνεμοι, καθώς κατέρχονται από τους ορεινούς όγκους, επιταχύνονται και μπορούν να αποκτήσουν πολύ μεγαλύτερη ένταση.

Το μελτέμι, μάλιστα, δεν θα περιοριστεί μόνο στις παράκτιες περιοχές. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα επηρεάσουν και ηπειρωτικές περιοχές, κυρίως στα ανατολικά και νότια, από την Εύβοια έως τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο, με ιδιαίτερη έμφαση στη Λακωνία.

Αντίθετα, στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι σαφώς ηπιότεροι, έως περίπου 5 μποφόρ.

Στα 40άρια η Δυτική Ελλάδα

Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί και την εμφάνιση των πρώτων πιο έντονων 40αριών.

Στη δυτική χώρα, όπου το βορειοανατολικό ρεύμα λειτουργεί ως καταβάτης, ο αέρας κατέρχεται από τους ορεινούς όγκους θερμότερος και ξηρότερος. Έτσι, η θερμοκρασία ανεβαίνει και παράλληλα μειώνεται η σχετική υγρασία.

Ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στην περιοχή του Αγρινίου, της Αιτωλοακαρνανίας και της βορειοδυτικής Πελοποννήσου.

Δεν πρόκειται, ωστόσο, για γενικευμένα 40άρια σε μεγάλη γεωγραφική έκταση.

Στα ανατολικά οι θερμοκρασίες θα είναι πιο συγκρατημένες, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατήσουν καλύτερες συνθήκες λόγω του ενισχυμένου βοριά. Εξαίρεση αποτελεί το νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου η Ρόδος και οι γύρω περιοχές επηρεάζονται από ιδιαίτερα θερμές αέριες μάζες από την Τουρκία.

Στη νότια Κρήτη οι θερμοκρασίες θα κινηθούν περίπου στους 36-38 βαθμούς Κελσίου.

Μπόρες και καταιγίδες στα ορεινά

Παρά την έντονη ζέστη και τους ισχυρούς ανέμους, δεν θα λείψουν και τα φαινόμενα.

Η ημέρα θα ξεκινήσει με γενικά αίθριο καιρό, όμως από το μεσημέρι οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν μπόρες κυρίως στα ορεινά.

Στα βόρεια, λόγω της έντονης θέρμανσης του εδάφους, είναι πιθανό να σημειωθούν και τοπικές καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους μπορεί να έχουν έντονο χαρακτήρα και να συνοδεύονται από μπουρίνια.

Μεγαλύτερη προσοχή απαιτείται σε ορεινές περιοχές της Ηπείρου και της Μακεδονίας, ενώ πιο περιορισμένα θα είναι τα φαινόμενα προς την Πελοπόννησο.

Αττική: Ζέστη, βοριάδες και αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς

Στην Αττική σήμερα αναμένεται αίθριος καιρός με ηλιοφάνεια, ενώ από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ και χθες καταγράφηκαν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, με τις μέγιστες στα δυτικά τμήματα του νομού να πλησιάζουν τους 39 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα είναι το μεγάλο ζητούμενο, καθώς οι βοριάδες θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας κατά τόπους τα 7 μποφόρ, ιδιαίτερα προς τον Ευβοϊκό.

Η συνύπαρξη υψηλών θερμοκρασιών, ξηρής ατμόσφαιρας και ισχυρών ανέμων δημιουργεί αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς.

Η σύσταση είναι σαφής: αποφεύγονται οι υπαίθριες εργασίες και κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά.

Θεσσαλονίκη: Ηλιοφάνεια και τοπικές καταιγίδες

Στη Θεσσαλονίκη η ημέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια, όμως σταδιακά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και βορειότερα τμήματα.

Η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, έως 4 μποφόρ.

Δευτέρα: Η πιο δύσκολη ημέρα

Ιδιαίτερα κρίσιμη χαρακτηρίζεται η Δευτέρα, καθώς οι βοριάδες αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω.

Σύμφωνα με την Όλγα Παπαβγούλη, η Δευτέρα ενδέχεται να είναι η δυσκολότερη ημέρα ως προς τους ανέμους, καθώς οι ισχυρές εντάσεις δεν θα περιοριστούν μόνο στις παράκτιες περιοχές, αλλά θα επεκταθούν και στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, αλλά κυρίως στη Λακωνία, όπου οι άνεμοι μπορεί να φτάσουν τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ.

Παράλληλα, στη Δυτική Ελλάδα θα συνεχιστεί η έντονη ζέστη, με τον υδράργυρο να πλησιάζει τους 39 βαθμούς, ενώ στα ανατολικά η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρώς, στους 34-36 βαθμούς.

Τρίτη: Παραμένουν οι ισχυροί βοριάδες

Την Τρίτη οι ισχυροί βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι θα παραμείνουν, τουλάχιστον κατά τις πρωινές ώρες.

Από το μεσημέρι, πάντως, αναμένεται να περιοριστεί κάπως η γεωγραφική τους έκταση και η κατάσταση να βελτιωθεί ελαφρώς, χωρίς όμως να εξαφανιστεί ο κίνδυνος.

Οι άνεμοι θα εξακολουθήσουν να φτάνουν τα 7 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά η θερμοκρασία θα κινηθεί περίπου στους 35 βαθμούς. Στη Δυτική Ελλάδα, αντίθετα, αναμένεται νέα άνοδος, με τον υδράργυρο να πλησιάζει και πάλι τους 39-40 βαθμούς Κελσίου.

Νέα ενίσχυση του μελτεμιού προς τον Δεκαπενταύγουστο

Η τάση που διαφαίνεται για τις επόμενες ημέρες δείχνει ότι το μελτέμι θα παραμείνει ισχυρό, ενώ υπάρχει ένδειξη για νέα, ακόμη σημαντικότερη ενίσχυση των βοριάδων όσο πλησιάζουμε στον Δεκαπενταύγουστο.

Παράλληλα, φαίνεται να έρχεται και πτώση της θερμοκρασίας, ιδιαίτερα προς τις ημέρες του 15Αύγουστου.

Ωστόσο, όπως σημείωσε η μετεωρολόγος, πρόκειται ακόμη για τάση και η εικόνα θα ξεκαθαρίσει περισσότερο όσο πλησιάζουν οι συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Το επόμενο τριήμερο, πάντως, απαιτεί αυξημένη ετοιμότητα, με τη Δευτέρα να ξεχωρίζει ως η πλέον δύσκολη ημέρα λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων και της αυξημένης επικινδυνότητας για πυρκαγιές.