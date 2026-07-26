Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας και μέτριοι άνεμοι

Ηλιοφάνεια και περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας είναι τα χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα Κυριακή 26 Ιουλίου, με τον υδράργυρο να φτάνει κατά τόπους έως τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Κατά τις βραδινές ώρες αναμένονται λίγες αραιές νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 17 έως 33 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη θα φτάσει έως τους 35 βαθμούς. Στην Ήπειρο οι τιμές θα κινηθούν από 17 έως 32 βαθμούς, ενώ στα κεντρικά ηπειρωτικά από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Στην Πελοπόννησο η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς, στην Κρήτη από 17 έως 31 βαθμούς και στα Επτάνησα από 21 έως 31 βαθμούς. Στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 23 έως 31 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου θα φτάσουν έως τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες έως βορειοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση 4 έως 5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ στο Νότιο Αιγαίο κατά τις πρωινές ώρες. Από το μεσημέρι, στις Κυκλάδες θα στραφούν σε δυτικούς έως νοτιοδυτικούς, με ένταση 3 έως 4 μποφόρ.

Στο Βόρειο Αιγαίο θα επικρατήσουν άνεμοι κυρίως από νότιες διευθύνσεις, εντάσεως 3 έως 4 μποφόρ. Στο Ιόνιο, τις πρωινές ώρες θα πνέουν ασθενείς βόρειοι έως βορειοδυτικοί άνεμοι 2 έως 3 μποφόρ, οι οποίοι από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους έως νοτιοδυτικούς, με ένταση 3 έως 4 μποφόρ.

Ο καιρός στην Αττική

Ηλιοφάνεια αναμένεται στην Αττική, με τους ανέμους να πνέουν ασθενείς, κυρίως από νότιες έως νοτιοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση 2 έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ το βράδυ θα κάνουν την εμφάνισή τους λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες έως νοτιοανατολικές διευθύνσεις, με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου.