Καιρός: Αίθριος με τοπικές μπόρες και υψηλές θερμοκρασίες – Πότε αναμένεται μεταβολή

Με απομάκρυνση της αφρικανικής σκόνης και στροφή σε πιο ανοιξιάτικο σκηνικό εξελίσσεται ο καιρός στη χώρα. Από την Πέμπτη 23 Απριλίου νέο χαμηλό βαρομετρικό αναμένεται να επηρεάσει με βροχές ολόκληρη τη χώρα.

Σήμερα, στη νησιωτική χώρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στο νότιο Ιόνιο και στην περιοχή του Καστελλόριζου. Στα ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα βόρεια και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες και στα υπόλοιπα τμήματα, με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ορεινά. Η ορατότητα τις βραδινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στα υπόλοιπα τμήματα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο 6 και τοπικά μέχρι αργά το απόγευμα στα νοτιοανατολικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα τους 19 με 21 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.