Καιρός: Αφρικανική σκόνη και μίνι καλοκαίρι με 30αρια, ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Αρκετά θερμό αναμένεται το τριήμερο από την Κυριακής έως την Τρίτη, με τη θερμοκρασία να κινείται σε επίπεδα καλοκαιριού και την αφρικανική σκόνη να παραμένει παρούσα στην ατμόσφαιρα.

Η κορύφωση του θερμού κύματος αναμένεται την Τρίτη, όταν σε αρκετές περιοχές της χώρας ο υδράργυρος θα αγγίξει ακόμη και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Από την Τετάρτη, ωστόσο, προβλέπεται σταδιακή αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας, με επιστροφή σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Σε κύματα η αφρικανική σκόνη

Η αφρικανική σκόνη θα συνεχίσει να επηρεάζει τη χώρα τις επόμενες ημέρες, κυρίως σε ήπιες συγκεντρώσεις. Όπως εξήγησε η μετεωρολόγος, παρότι στο Αιγαίο επικρατούν βοριάδες στα χαμηλά στρώματα της ατμόσφαιρας, στα υψηλότερα επίπεδα πνέουν νότιοι άνεμοι που ευνοούν τη μεταφορά σκόνης από τη Βόρεια Αφρική.

Το νέο επεισόδιο σκόνης θα ξεκινήσει από τα δυτικά και θα επεκταθεί ανατολικότερα έως και τη Δευτέρα, ενώ την Τρίτη αναμένεται ακόμη ένα, επίσης ασθενούς έως μέτριας έντασης. Από την Τετάρτη και μετά το φαινόμενο θα περιοριστεί κυρίως στη νότια χώρα.

Τοπικές μπόρες στα ηπειρωτικά

Για σήμερα Κυριακή (10/5) προβλέπονται κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, ιδιαίτερα σε ορεινές περιοχές. Πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών υπάρχει και στο κεντρικό και νότιο Ιόνιο, χωρίς όμως έντονα φαινόμενα.

Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε νότιους από το μεσημέρι και μετά, ευνοώντας τη μεταφορά σκόνης, ενώ δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τα 3 με 4 μποφόρ στις περισσότερες περιοχές.

Θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά επίπεδα

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, φτάνοντας σήμερα τους 28 με 29 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν και 30άρια.

Ήδη από χθες Σάββατο (9/5) στην Κρήτη καταγράφηκαν ιδιαίτερα υψηλές τιμές για την εποχή, με το Ηράκλειο να φτάνει τους 31,7 βαθμούς Κελσίου.

Αττική: Έως 32 βαθμούς την Τρίτη

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες από το απόγευμα. Η θερμοκρασία σήμερα θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο την Τρίτη αναμένεται αισθητή άνοδος, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 31 με 32 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Άνοδος της θερμοκρασίας και περισσότερες νεφώσεις

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται περισσότερες νεφώσεις κυρίως από το μεσημέρι και μετά, χωρίς όμως αξιόλογα φαινόμενα. Η θερμοκρασία θα φτάσει και εκεί τους 27 βαθμούς Κελσίου, με ασθενείς νότιους ανέμους έως 4 μποφόρ.

Δευτέρα και Τρίτη οι πιο ζεστές ημέρες

Τη Δευτέρα η αστάθεια θα περιοριστεί κυρίως στα βόρεια σύνορα της χώρας, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα λειτουργήσουν ως καταβάτες ανατολικά της Πίνδου, ανεβάζοντας σημαντικά τη θερμοκρασία σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, νότια Εύβοια και ανατολική Πελοπόννησο, όπου αναμένονται έως και 32 βαθμοί.

Στη βόρεια Κρήτη, λόγω των ενισχυμένων ανέμων έως 6-7 μποφόρ, η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τους 34 βαθμούς.

Η Τρίτη θα είναι η θερμότερη ημέρα του κύματος ζέστης, με 34άρια σε Αργολίδα και Λακωνία, ενώ και στην Αττική η θερμοκρασία θα κινηθεί κοντά στους 32 βαθμούς ή και λίγο υψηλότερα.

Πτώση θερμοκρασίας από Τετάρτη – Τάση για βροχές το Σαββατοκύριακο

Από την Τετάρτη αναμένεται αλλαγή του καιρού, καθώς οι δυτικοί και βορειοδυτικοί άνεμοι θα οδηγήσουν σε πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Οι μέγιστες τιμές θα επανέλθουν κοντά στους 25 με 28 βαθμούς, ενώ η αστάθεια θα επιμείνει κυρίως στη βόρεια χώρα με περισσότερες βροχές και μπόρες.

Την Πέμπτη η θερμοκρασία θα κινηθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, ενώ υπάρχει τάση για περισσότερη αστάθεια ακόμη και στην Αττική.