Και νέα αποχώρηση από την παράταξη Μπισμπινά στον δήμο Δέλτα

Ακόμη μία απώλεια μετρά η διοίκηση της Γερακίνας Μπισμπινά στον δήμο Δέλτα. Τον δρόμο της ανεξαρτητοποίησης ακολούθηκε και ο Γιώργος Κορωναίος, σύμβουλος στη δημοτική κοινότητα Καλοχωρίου.

Στην επιστολή ανεξαρτητοποίησής του ο κ. Κορωναίος εκφράζει ευθέως την αντίθεσή του ως προς τον τρόπο διαχείρισης και άσκησης της διοίκησης, ενώ επικαλείται και λόγους που άπτονται “της ηθικής και των προσωπικών μου αξιών και αρχών”. Ο Γιώργος Κορωναίος είχε ορκιστεί σύμβουλος στη δημοτική κοινότητα Καλοχωρίου πριν από περίπου έναν χρόνο, διαδεχόμενος τότε τη Χρυσάνθη Τακίδου, που υπέβαλε την παραίτησή της.