Και επίσημα πίσω στο γραφείο της στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η Αηδονά

Στο γραφείο της στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας επέστρεψε η περιφερειάρχης Αθηνά Αηδονά, μετά την περιπέτεια της υγείας της.

Η ίδια γνωστοποίησε την επιστροφή της με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας φωτογραφία από το γραφείο της, όπου διακρίνεται και μια ανθοδέσμη που δέχθηκε για το καλωσόρισμα.

«Μια Δευτέρα διαφορετική από τις άλλες. Ευχαριστώ τους συνεργάτες μου για την υποδοχή, τους συναδέλφους και τους εργαζόμενους για τις θερμές ευχές τους!», έγραψε χαρακτηριστικά η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.

Υπενθυμίζεται ότι στις 13 Οκτωβρίου η Αθηνά Αηδονά είχε προεδρεύσει μέσω τηλεδιάσκεψης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής