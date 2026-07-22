Και επίσημα διπλωματούχος του Πολυτεχνείου ο δήμαρχος Κορδελιού – Ευόσμου

Από σήμερα ο Λευτέρης Αλεξανδρίδης μπορεί να προσθέσει και επισήμως ακόμη έναν τίτλο στο βιογραφικό του. Ο δήμαρχος Κορδελιού – Ευόσμου ορκίστηκε στο Τμήμα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, ολοκληρώνοντας έναν απαιτητικό κύκλο σπουδών, παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις που απορρέουν από τα αυτοδιοικητικά του καθήκοντα.

Οι φωτογραφίες από την ορκωμοσία τον δείχνουν εμφανώς συγκινημένο, αλλά και ιδιαίτερα περήφανο για την προσπάθειά του. Δεν είναι, άλλωστε, μικρό επίτευγμα να ολοκληρώνει κανείς πανεπιστημιακές σπουδές, ενώ ασκεί τα καθήκοντα του δημάρχου σε έναν από τους μεγαλύτερους και πιο δύσκολους δήμους της χώρας. Ενδεικτικό της επιμονής του είναι ότι είχε εισαχθεί στο συγκεκριμένο Τμήμα το 2021 και μάλιστα πρώτος.

Β.Ζ.