Και έκτος κοινοτικός σύμβουλος από τον Ζέρβα στον Αγγελούδη

Και έκτος κοινοτικός σύμβουλος γυρίζει την πλάτη στον τέως δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα, προσχωρώντας από την παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης στον συνδυασμό του δημάρχου Στέλιο Αγγελούδη.

Πρόκειται για τον Δημήτρη Γαρυφαλλίδη, κοινοτικό σύμβουλο, εκλεγμένο στη Δ’ Δημοτική Κοινότητα με την παράταξη του Κωνσταντίνου Ζέρβα “Ναι στη Θεσσαλονίκη”, ο οποίος ανακοίνωσε με επιστολή του στην πρόεδρο της Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας, Ελευθερία Παπαθωμά, την προσχώρησή του στην «Ομάδα για τη Θεσσαλονίκη» του δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη.



«Είναι ίσως η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που γίνεται ορατή στην Τούμπα μια ολοκληρωμένη προσπάθεια αναβάθμισης της περιοχής μας, με ένα συγκεκριμένο σχέδιο που υλοποιείται με γρήγορους ρυθμούς. Θεωρώ λοιπόν πως είναι υποχρέωσή μου απέναντι σε όλους όσοι με ψήφισαν να στηρίξω την Ομάδα που κάνει τη δουλειά. Γιατί αυτό χρειάζεται η Τούμπα», αναφέρει, μεταξύ άλλων, στην επιστολή του.

Πρόκειται για την έκτη, κατά σειρά, προσχώρηση κοινοτικού συμβούλου στην «Ομάδα για τη Θεσσαλονίκη», μετά από εκείνες των Γεώργιου Γκουρτζούνη (Β΄ Δ.Κ.), Θεόδωρου Κοτανίδη (Γ’ Δ.Κ.), Γεωργίας Ατματζίδου (Ε΄ Δ.Κ.), Ελένης Κυπαρυσσιάδου Κουκούδη (Β’ Δ.Κ.) και Αντώνη Φουρλάτου (Δ’ Δ.Κ.) το προηγούμενο χρονικό διάστημα.